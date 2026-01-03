БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националната агенция по приходите установи икономически необосновано увеличение на цената на билета за превоз в градския транспорт на Бургас. Според Приходната агенция това е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и е издаден акт за установяване на административното нарушение.

От началото на новата година еднократният билет за пътуване в градския транспорт в Бургас е 80 евроцента или 1,56 лева. В последния ден от старата година цената за превоз е била 1,50 лева или 77 евроцента. Именно в това увеличение установено при проверка от инспектора на Приходната агенция намира нарушение от фирмата превозвач.

Казват, че за увеличението на цената на билета се е знаело месеци по-рано и се аргументират с икономически фактори за това. Уточняват и, че поскъпване има само в еднократния билет, закупен в превозното средство, но цената на картите за градския транспорт остават без промяна.

Анна Митева, директор комуникации, НАП: "Това увеличение от 77 на 80 евро цента е 4%, което според нас е необосновано повишение на цените, в резултат на което е наложен акт на фирмата. Санкциите за необосновано повишение на цените при първо нарушение са до 10 000 лева, в зависимост степента на нарушението. Вече при второ нарушение могат да достигнат 20 000 лева. Ние не го считаме за закръгляне. Първо 4% е 4% увеличение. Знаете, че в закона е написано, че когато има закръгляне, то трябва да бъде в полза на клиента."

инж. Петко Драгнев, управител на "Бургасбус": "Според нас няма нарушение. В 2025 година, септември месец, сме предложили на Общинския съвет докладна, в която сме мотивирали всички тези параметри. Знаете, имаше инфлация през годините назад. На нас не предстоеше въвеждането на таксуването с банкови карти. Фотоволтаичният парк, в момента сме в процедура да закупуваме и автобуси. Мотивирайки по този начин докладната, Общинският съвет прие нашето предложение да се повиши билетът само на борда на автобуса. Всички останали цени са непроменени."

От Общинската фирма превозвач ще обжалват акта. В момента подготвят документи,които да представят пред НАП, като доказателство за обосновано покачване на цената.

#цена на билет #Градски транспорт Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
1
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
2
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
3
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
4
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
5
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти
6
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

И през новата година проблемът с боклука в София остава
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без ток Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без ток
Чете се за: 03:17 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Лоши са условията за туризъм в планините Лоши са условията за туризъм в планините
Чете се за: 01:05 мин.
Силният вятър събори дърво върху автомобил в София (СНИМКИ) Силният вятър събори дърво върху автомобил в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град? Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град?
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ