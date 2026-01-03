Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт

Националната агенция по приходите установи икономически необосновано увеличение на цената на билета за превоз в градския транспорт на Бургас. Според Приходната агенция това е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и е издаден акт за установяване на административното нарушение.

От началото на новата година еднократният билет за пътуване в градския транспорт в Бургас е 80 евроцента или 1,56 лева. В последния ден от старата година цената за превоз е била 1,50 лева или 77 евроцента. Именно в това увеличение установено при проверка от инспектора на Приходната агенция намира нарушение от фирмата превозвач.

Казват, че за увеличението на цената на билета се е знаело месеци по-рано и се аргументират с икономически фактори за това. Уточняват и, че поскъпване има само в еднократния билет, закупен в превозното средство, но цената на картите за градския транспорт остават без промяна.

Анна Митева, директор комуникации, НАП: "Това увеличение от 77 на 80 евро цента е 4%, което според нас е необосновано повишение на цените, в резултат на което е наложен акт на фирмата. Санкциите за необосновано повишение на цените при първо нарушение са до 10 000 лева, в зависимост степента на нарушението. Вече при второ нарушение могат да достигнат 20 000 лева. Ние не го считаме за закръгляне. Първо 4% е 4% увеличение. Знаете, че в закона е написано, че когато има закръгляне, то трябва да бъде в полза на клиента." инж. Петко Драгнев, управител на "Бургасбус": "Според нас няма нарушение. В 2025 година, септември месец, сме предложили на Общинския съвет докладна, в която сме мотивирали всички тези параметри. Знаете, имаше инфлация през годините назад. На нас не предстоеше въвеждането на таксуването с банкови карти. Фотоволтаичният парк, в момента сме в процедура да закупуваме и автобуси. Мотивирайки по този начин докладната, Общинският съвет прие нашето предложение да се повиши билетът само на борда на автобуса. Всички останали цени са непроменени."

От Общинската фирма превозвач ще обжалват акта. В момента подготвят документи,които да представят пред НАП, като доказателство за обосновано покачване на цената.