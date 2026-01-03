БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Темпото на изтегляне на лева от обращение вече показва, че хората свикват бързо с промяната, коментира той

Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути
Слушай новината

Преходният период, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обращение, ще продължи един месец и е напълно достатъчен, заяви Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка в "Денят започва с Георги Любенов".

"Този период, който е от един месец, мисля, че е напълно достатъчен. Нито е малко, нито е много", коментира той и подчерта, че темпото на изтегляне на лева от обращение вече показва, че хората свикват бързо с промяната.

По думите му само през декември левовата наличност е намаляла с над 4,4 млрд. лева, а през последните два работни дни преди Нова година - с над 1 млрд. лева.

БНБ наблюдава как гражданите съзнателно плащат в магазини с левове, за да ги използват преди края на преходния период.

"Масово в момента хората плащат с левове, за да изразходват това, което имат - това е и смисълът на двойното обращение".

Лингорски напомни, че няма нужда от опашки по банките и обменните бюра, защото обмяната на левове в евро на практика е безсрочна.

"Обмяната на левове в евро е безсрочна - хората ще могат да обменят спокойно и след този период", увери той.

Събраните левове се прибират от търговската мрежа и банките и се подготвят за унищожаване. Монетите ще бъдат претопени, а банкнотите - унищожени по специална технология, обясни Илия Лингорски.

"При банкнотите процесът е по-различен - няма да ги горим като обикновена хартия", уточни той.

Лингорски подчерта, че машините и капацитетът за печат на пари няма да бъдат спирани.

"България отдавна печата евро и за други централни банки", каза той и допълни, че страната участва в общата система на ЕЦБ за производство на евробанкноти.

Последвайте ни

ТОП 24

Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
1
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
2
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
3
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
4
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
5
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
6
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Икономика

400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат? Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Чете се за: 05:57 мин.
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото? България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна? България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна?
Чете се за: 01:47 мин.
Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Силен вятър нанесе щети във Враца Силен вятър нанесе щети във Враца
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град? Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Втори ден на траур в Швейцария, идентифицирането на жертвите...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Предупреждават за затруднения при преминаването през граничните...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Собствениците на бара в Кран Монтана твърдят, че всичко вътре е...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Обвиниха шофьора на Антъни Джошуа за фаталната катастрофа
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ