БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Код жълто за опасно силен южен вятър в събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
астрономическата зима започна време очаква празниците
Слушай новината

С превалявания от дъжд ще бъде на много места, главно в западните и северните райони от страната. Минималните температури ще се повишат и ще бъдат между минус 2° и 5°, в София - около 1°.

В часовете преди обяд в Северозападна България остава опасността от образуване на поледици, а предупреждение за опасно силен южен вятър е обявено на север от планините и в източните части от страната.

Максималните температури в тези райони ще бъдат най-високи, но в цялата страна ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на месец януари, в повечето места - между 7° и 12°, в София – около 11°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°.

В планините ще бъде облачно, с валежи главно в Рило-Родопската област, а в следобедните часове - и в Стара планина. Ще духа силен и бурен вятър от запад- югозапад и границата между сняг и дъжд ще бъде твърде високо, на около 1800 метра надморска височина.

В неделя и понеделник ще бъде облачно. На места, главно в Северна България и планинските райони, ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще останат, близки до 0°, по-късно през деня и дъждът ще преминава в сняг. Остават и условията за поледици.

Във вторник и сряда ще се задържи предимно облачно, с валежи от дъжд, на повече места в Западна и Южна България, а северозападните райони отново ще се затопли и валежите и там ще са от дъжд. Вятърът в по-голямата част от страната ще се задържи от юг-югозапад, в източните райони и близо до северните планински склонове - умерен и силен. Температурите ще останат в широки граници - от 3°-4° в Северозападна до 17°-18° в Югоизточна България.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
1
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
2
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
3
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
4
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
5
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
6
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Времето

Затопляне с дъжд, силен вятър и риск от поледици
Затопляне с дъжд, силен вятър и риск от поледици
Утре времето се затопля, но с валежи и силен вятър Утре времето се затопля, но с валежи и силен вятър
Чете се за: 02:12 мин.
Какво ще бъде времето през януари? Какво ще бъде времето през януари?
Чете се за: 02:22 мин.
Съществено повишение на температурите в петък Съществено повишение на температурите в петък
Чете се за: 02:20 мин.
Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад
Чете се за: 02:22 мин.
По-топло време във втория ден от новата година По-топло време във втория ден от новата година
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
Чете се за: 03:35 мин.
По света
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ