Код жълто за опасно силен южен вятър в събота

С превалявания от дъжд ще бъде на много места, главно в западните и северните райони от страната. Минималните температури ще се повишат и ще бъдат между минус 2° и 5°, в София - около 1°.

В часовете преди обяд в Северозападна България остава опасността от образуване на поледици, а предупреждение за опасно силен южен вятър е обявено на север от планините и в източните части от страната.

Максималните температури в тези райони ще бъдат най-високи, но в цялата страна ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на месец януари, в повечето места - между 7° и 12°, в София – около 11°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°.

В планините ще бъде облачно, с валежи главно в Рило-Родопската област, а в следобедните часове - и в Стара планина. Ще духа силен и бурен вятър от запад- югозапад и границата между сняг и дъжд ще бъде твърде високо, на около 1800 метра надморска височина.

В неделя и понеделник ще бъде облачно. На места, главно в Северна България и планинските райони, ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще останат, близки до 0°, по-късно през деня и дъждът ще преминава в сняг. Остават и условията за поледици.

Във вторник и сряда ще се задържи предимно облачно, с валежи от дъжд, на повече места в Западна и Южна България, а северозападните райони отново ще се затопли и валежите и там ще са от дъжд. Вятърът в по-голямата част от страната ще се задържи от юг-югозапад, в източните райони и близо до северните планински склонове - умерен и силен. Температурите ще останат в широки граници - от 3°-4° в Северозападна до 17°-18° в Югоизточна България.