Внимание: Зачестяват инцидентите в планината

С падането на температурите през почивните дни зачестиха инцидентите в планината.

Днес скиор получи комоцио след падане на една от ски пистите в Банско.

С помощта на медицинския хеликоптер 40-годишният скиор е превозен до столична болница.



Днес по въздух беше оказана помощ и на жена с измръзнали пръсти на краката в Рила. Сигналът е подаден още вчера, до спасителната служба в Дупница, откъдето веднага е тръгнал спасителен отряд.

С оглед на състоянието на пострадалата и рискът от измръзване и на планинските спасители е преценено да се потърси помощ по въздуха.

Заради лоши метеорологични условия обаче въздушната линейка не е могла да достигне до пострадалата вчера и групата от Чехия е останала да пренощува в хижа "Иван Вазов".