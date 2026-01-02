БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Внимание: Зачестяват инцидентите в планината

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Скиор получи комоцио след падане на една от ски пистите в Банско

Снимка: БТА
С падането на температурите през почивните дни зачестиха инцидентите в планината.

Днес скиор получи комоцио след падане на една от ски пистите в Банско.

С помощта на медицинския хеликоптер 40-годишният скиор е превозен до столична болница.

Днес по въздух беше оказана помощ и на жена с измръзнали пръсти на краката в Рила. Сигналът е подаден още вчера, до спасителната служба в Дупница, откъдето веднага е тръгнал спасителен отряд.

С оглед на състоянието на пострадалата и рискът от измръзване и на планинските спасители е преценено да се потърси помощ по въздуха.

Заради лоши метеорологични условия обаче въздушната линейка не е могла да достигне до пострадалата вчера и групата от Чехия е останала да пренощува в хижа "Иван Вазов".

Мартин Джокин - началник отряд ПСС Дупница: Имахме късмет, че вятърът сутринта поотихна, беше ясно времето, хеликоптерът дойде и успя да кацне, което ни беше една огромна помощ и най-вече за пострадалата, защото по този начин й се спести цялото това носене във високата планина, което щеше да продължи с часове и щеше да е опасно за нейния живот.

