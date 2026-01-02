Внимание: Зачестяват инцидентите в планината

Скиор получи комоцио след падане на една от ски пистите в Банско
С падането на температурите през почивните дни зачестиха инцидентите в планината.
Днес скиор получи комоцио след падане на една от ски пистите в Банско.
С помощта на медицинския хеликоптер 40-годишният скиор е превозен до столична болница.
Днес по въздух беше оказана помощ и на жена с измръзнали пръсти на краката в Рила. Сигналът е подаден още вчера, до спасителната служба в Дупница, откъдето веднага е тръгнал спасителен отряд.
С оглед на състоянието на пострадалата и рискът от измръзване и на планинските спасители е преценено да се потърси помощ по въздуха.
Заради лоши метеорологични условия обаче въздушната линейка не е могла да достигне до пострадалата вчера и групата от Чехия е останала да пренощува в хижа "Иван Вазов".
Мартин Джокин - началник отряд ПСС Дупница: Имахме късмет, че вятърът сутринта поотихна, беше ясно времето, хеликоптерът дойде и успя да кацне, което ни беше една огромна помощ и най-вече за пострадалата, защото по този начин й се спести цялото това носене във високата планина, което щеше да продължи с часове и щеше да е опасно за нейния живот.