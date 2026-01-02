БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:17 мин.
По света
взаимни удари обвинения москва киев
Снимка: БТА
Поредна взаимна размяна на удари между Украйна и Русия. През изминалите часове руските сили са атакували с над 100 дрона украинската страна. Няма жертви.

Москва обвинява Киев за удар по хотел в контролираната от Русия част на Херсонска област, при който са загинали 28 души. Москва предостави на Вашингтон данни от свален украински дрон, за който се твърди, че е трябвало да порази резиденцията на Владимир Путин.

Според информация на американското разузнаване, украинските сили не са извършили такава атака. В Киев - началникът на военно разузнаване Кирило Буданов, е приел предложението на президента Зеленски да стане началник на кабинета му.

Мястото освободи Андрий Ермак, който дълги години заемаше поста, но подаде оставка след разкрит мащабен корупционен скандал в енергийната сфера, в който беше замесено и неговото име.

#Влодимир Зеленски #войната в Украйна #Москва #киев #Украйна

