БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Утре времето се затопля, но с валежи и силен вятър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С отрицателни температури започна деня, минус 12 градуса беше тази сутрин в Кюстендил; в София, Стара Загора и Пловдив минус 10.

След обяд ще се появят облаци, но само на отделни места, главно в Западна България, слабо ще превали. Ще духа умерен и временно силен югозападен вятър.

Максималните температури ще са между 5° и 10°.

Пре нощта на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд и главно в Северозападна България ще има условия за поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°. Утре на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд.

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната.

Температурите още ще се повишат и максималните утре ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони, на морския бряг ще бъдат между 12° и 15°.

Над планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и в Стара планина ще има превалявания от дъжд, над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад.

В неделя и понеделник главно в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд.

Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите ще се задържат високи, до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква студен въздух. Температурите там ще са близки до нулата и по-късно през деня дъждът ще преминава в сняг.

Остават и условията за поледици. Във вторник и сряда ще отново ще вали дъжд, на повече места в Западна и Южна България.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
2
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
3
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
4
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
5
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
6
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: Времето

Какво ще бъде времето през януари?
Какво ще бъде времето през януари?
Съществено повишение на температурите в петък Съществено повишение на температурите в петък
Чете се за: 02:20 мин.
Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад
Чете се за: 02:22 мин.
По-топло време във втория ден от новата година По-топло време във втория ден от новата година
Чете се за: 02:27 мин.
Слънчево начало на новата година Слънчево начало на новата година
Чете се за: 02:10 мин.
Рязко затопляне в първите дни на Новата година, следва застудяване и валежи Рязко затопляне в първите дни на Новата година, следва застудяване и валежи
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско? След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна? България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна?
Чете се за: 01:47 мин.
България и еврото
Все повече шофьори - свидетели на ПТП не биха оказали първа помощ на пострадали. Какви са причините? Все повече шофьори - свидетели на ПТП не биха оказали първа помощ на пострадали. Какви са причините?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран...
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Екзотична контрабанда: Къде се отглеждат влечугите, хванати на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Деца със Синдром на Даун се учат на традиционни занаяти в Пловдив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ