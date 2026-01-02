След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско?

Банско е пълен с туристи след празниците. Как местните и почиващите в курорта се разплащат в новата валута и има ли възникнали проблеми?

Курортът е пълен с туристи и с местни почиващи за празниците. Те съчетават зимните спортове със спа туризма. Проверка на "По света и у нас" относно приемането на евротоустанови, че все още има част от банкоматите, от които не могат да бъдат изтеглени евробанкноти и това може би се дължи на изчерпана наличност.

Относно до пазаруването в по-малките магазини – то се случва спокойно. Хората основно плащат с левове, а рестото им е, както изисква и законът - в евро. Но понякога се случва и търговците да върнат в левове, ако са изчерпали своята наличност в евро.

„Слагаш, излиза сумата, вкарваш сумата, опитваш се да стигнеш по-натам, пак се връща на сумата. Нищо не ми даде. Добре, че поне не взе картата.“

„Не съм изтеглила все още от банкомата евро, но аз имах някакви дребни евро. Вчера отидох и си платих в левове в един магазин и те ми върнаха евро. Нямах проблем. “ „Всичко е нормално. Хората приемат и двете валути. Повече се плаща в левове. 90% плащат в левове, 10% – в евро.“ „Запасили сме се преди Новата година имаме. Ние работим с компютър и той си изчислява всичко – левове, евро, няма пречисления.“

По-голямата част от плащанията за нощувки в хотелите и за ски картите се извършват с карти, така че те не създават проблеми.

Чуждестранните туристи в Банско са доволни от приемането на новата валута, тъй като вече няма да се налага да обменят пари, за да почиват тук.