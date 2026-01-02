Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран Мамдани положи клетва

Нов кмет и заявка за началото на нова епоха - така започна годината за жителите на Ню Йорк.

34-годишният Зохран Мамдани положи клетва, при това два пъти и веднага се зае за работа.

Първата клетва - минути след полунощ на 1 януари в затворена през 40-те години историческа метростанция под сградата на кметството.

И втората - пред десетки хиляди нюйоркчани, дошли въпреки минусовите температури. С ръка върху Корана, 34-годишният Зохран Мамдани стана първият кмет на Ню Йорк, който е мюсюлманин и първият от Азия. Роден в Африка, от индийски произход, Мамдани живее в Съединените щати от 7-годишен, гражданство получава през 2018 година. Символ на американската мечта и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист, Зохран Мамдани обеща да бъде кмет на всички нюйоркчани.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: "Днес започва нова епоха. Не заставам пред вас сам, заставам до вас. Аз съм с хилядите хора, дошли тук в Манхатан в този смразяващ ден, с нюйоркчаните, които ни гледат по телевизията, с работещите във фризьорски салони, с таксиметровите шофьори."

Пред сенатора-демократ и негов идол в политиката - Бърни Сандрърс, новият кмет на Ню Йорк повтори предизборните си обещания: да замрази наемите за най-бедните жители на града, да осигури грижи за децата, а също и безплатни автобуси от градския транспорт. Планира да въведе и плосък данък в размер на 2% за тези, с доходи над 1 млн. долара.

С кампания, която в голямата си част се проведе в социалните мрежи, Мамдани си изгради образ на "човек от народа" - често може да бъде забелязан да се разхожда пеша в Брюклин или Манхатън, да яде храна на улицата, да се вози с такси - така пристигна и за клетвата си.

Челси, жителка на Ню Йорк: "Той ни дава надежда. Малко политици са истински, но вярвам, че Зохран е. За мен това е исторически ден и нямам търпение да видя как левите му политики ще помогнат на работническата класа." Фархана, жителка на Ню Йорк: "Той е символ на всичко, в което нюйоркчани вярват. Той е обикновен човек, който разбира проблемите на обикновените граждани. Ако Ню Йорк може да бъде достъпен, значи цялата страна може."

Мамдани - изгряваща звезда на Демократическата партия, чието име се споменава като потенциален кандидат-президент на следващите избори, ще има нелеката задача и да се справи с натиска от страна на Доналд Тръмп. В рамките на предизборната кампания, президентът-републиканец заплаши да спре финансирането на Ню Йорк, ако Мамдани спечели. Двамата се срещнаха в Белия дом и определиха диалога си като конструктивен, но очакванията са ударите от Вашингтон да не закъснеят