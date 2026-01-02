БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран Мамдани положи клетва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
Запази

Зохран Мамдани обеща да бъде кмет на всички нюйоркчан

Снимка: БТА
Слушай новината

Нов кмет и заявка за началото на нова епоха - така започна годината за жителите на Ню Йорк.

34-годишният Зохран Мамдани положи клетва, при това два пъти и веднага се зае за работа.

Първата клетва - минути след полунощ на 1 януари в затворена през 40-те години историческа метростанция под сградата на кметството.

И втората - пред десетки хиляди нюйоркчани, дошли въпреки минусовите температури. С ръка върху Корана, 34-годишният Зохран Мамдани стана първият кмет на Ню Йорк, който е мюсюлманин и първият от Азия. Роден в Африка, от индийски произход, Мамдани живее в Съединените щати от 7-годишен, гражданство получава през 2018 година. Символ на американската мечта и самопровъзгласил се за първия демократ-социалист, Зохран Мамдани обеща да бъде кмет на всички нюйоркчани.

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: "Днес започва нова епоха. Не заставам пред вас сам, заставам до вас. Аз съм с хилядите хора, дошли тук в Манхатан в този смразяващ ден, с нюйоркчаните, които ни гледат по телевизията, с работещите във фризьорски салони, с таксиметровите шофьори."

Пред сенатора-демократ и негов идол в политиката - Бърни Сандрърс, новият кмет на Ню Йорк повтори предизборните си обещания: да замрази наемите за най-бедните жители на града, да осигури грижи за децата, а също и безплатни автобуси от градския транспорт. Планира да въведе и плосък данък в размер на 2% за тези, с доходи над 1 млн. долара.

С кампания, която в голямата си част се проведе в социалните мрежи, Мамдани си изгради образ на "човек от народа" - често може да бъде забелязан да се разхожда пеша в Брюклин или Манхатън, да яде храна на улицата, да се вози с такси - така пристигна и за клетвата си.

Челси, жителка на Ню Йорк: "Той ни дава надежда. Малко политици са истински, но вярвам, че Зохран е. За мен това е исторически ден и нямам търпение да видя как левите му политики ще помогнат на работническата класа."

Фархана, жителка на Ню Йорк: "Той е символ на всичко, в което нюйоркчани вярват. Той е обикновен човек, който разбира проблемите на обикновените граждани. Ако Ню Йорк може да бъде достъпен, значи цялата страна може."

Мамдани - изгряваща звезда на Демократическата партия, чието име се споменава като потенциален кандидат-президент на следващите избори, ще има нелеката задача и да се справи с натиска от страна на Доналд Тръмп. В рамките на предизборната кампания, президентът-републиканец заплаши да спре финансирането на Ню Йорк, ако Мамдани спечели. Двамата се срещнаха в Белия дом и определиха диалога си като конструктивен, но очакванията са ударите от Вашингтон да не закъснеят

#кмет на Ню Йорк #Зохран Мамдани #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
2
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
3
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
4
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
5
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в...
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
6
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: По света

За Новата година: Стотици плуваха в средиземно море в Барселона
За Новата година: Стотици плуваха в средиземно море в Барселона
Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран? Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран?
Чете се за: 00:32 мин.
Зохран Мамдани положи клетва - новият кмет на Ню Йорк със заявка за единство Зохран Мамдани положи клетва - новият кмет на Ню Йорк със заявка за единство
Чете се за: 00:42 мин.
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.
ЕЦБ и МВФ приветстват България в еврозоната ЕЦБ и МВФ приветстват България в еврозоната
Чете се за: 01:22 мин.
Папата посрещна 2026 година с призив за мир Папата посрещна 2026 година с призив за мир
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото
Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден? Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран Мамдани положи клетва Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран Мамдани положи клетва
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините...
Чете се за: 01:50 мин.
България и еврото
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ