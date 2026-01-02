Градският транспорт в Русе е безплатен до утре заради преход към еврото

Градският транспорт в Русе ще бъде безплатен до утре, включително, поради технически проблем с касовите апарати, свързан с преминаването към работа и отчитане в евро.



В ранните часове на 1 януари са издадени 17 билета, на които стойността на билета не е била превалутинара коректно, обясниха пред БНТ от транспортната фирма.

Цената е била 1,50 евро, което е цената в лева. Коректната цена е 77 евроцента.

Таксуването ще бъде възстановено от неделя.