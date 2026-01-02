Зохран Мамдани положи клетва - новият кмет на Ню Йорк със заявка за единство

Изгравящата звезда на ДП в САЩ - Зохран Мамдани, положи клетва като кмет на Ню Йорк.



Мамдани, който сам се определя като демократ - социалист, обеща да бъде кмет на всички нюйоркчани и да изпълни предизборните си обещания.

Сред тях са безплатен градски транспорт в мегаполиса. 34-годишният Зохран Мамдани е първият кмет - мюсюлманин на най-големия американски град, а клетвата си положи в закрита метростанция под сградата на кметството.

Според анализатори, именно той може да се превърне в кандидата на демократите на следващите президентски избори.