Съществено повишение на температурите в петък

Чете се за: 02:20 мин.
У нас
необичайно топло есен докога
Ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад.

Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, малко по-ниски в котловините на Югозападна България. Максималните температури ще са между 4° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 3°, максималната - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат от минус 2° до 4°, а максималните - от 7° до 9°. Температурата на морската вода е от 9° до 11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са твърде високи - минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15°-16°. Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще застудее. На места ще превали слабо, отначало предимно дъжд, но ще преминава в сняг. Възможни са и поледици. Температурите там ще станат близки до нулата.

В началото на новата седмица в Северна България и планините ще останат условията за валежи. Вятърът отново навсякъде ще е юг-югозападен и в северозападните райони временно ще се затопли, но впоследствие температурите пак ще се понижат и ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В Източна България ще се задържи топло за сезона с температури до 15°-16°.

