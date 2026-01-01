В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута

В по-малките търговски обекти в Бургаско през целия ден клиентите плащаха основно с левове. Плащанията в евро обаче също преминаваха нормално и без технически проблеми.

Без опашки и излишно напрежение пазаруваха клиентите в Бургаско. Единствено по-възрастните хора проверяваха по-усърдно рестото си и сумите в касовите бележки. В малките магазини се работи паралелно и в двете валути и, за разлика от София, търговците казват, че са заредени с достатъчно евро, за да връщат ресто.

В първия ден на Новата година Манолина отива на пазар в един от кварталните магазини в Бургас. Купува си хляб и кори за баница, като пресмята наум.

На касата плаща в брой с банкнота от 20 евро.

Манолина: „6,16 е общата сума в лева – вероятно това е. Можех и с карта да платя, не е проблем. Сумата е в картовата ми сметка и там ще се превалутира автоматично, така че няма проблем.“

Други клиенти срещат затруднения при пресмятането и предпочитат да плащат в левове.

Георги: „Тук не успях да ги пресметна точно, но по-добре е с еврото, защото хората ще свикнат по-бързо.“ Марияна Великова, продавач-консултант: „Само един клиент имаме, който ни плати в евро. Имаме си и евро за връщане, и достатъчно български левове, така че да няма недоволни клиенти. Като платят в левове и кажат твърдо, че искат левчета, им връщаме в левове.“

Без проблем работят системите и касовите апарати в търговските обекти.

Марияна Великова, продавач-консултант: „Сметката излиза първо в евро, след това в левове. Ако ми платят в български левове, натискам бутона „плащане в брой – левове“ и системата изчислява рестото, което трябва да върна в евро.“

Въпреки временните затруднения с онлайн банкирането, разплащането с карти на ПОС терминалите преминава гладко.