БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Запази

В по-малките търговски обекти в Бургаско през целия ден клиентите плащаха основно с левове

първия ден 2026 година пазар новата валута
Слушай новината

В по-малките търговски обекти в Бургаско през целия ден клиентите плащаха основно с левове. Плащанията в евро обаче също преминаваха нормално и без технически проблеми.

Без опашки и излишно напрежение пазаруваха клиентите в Бургаско. Единствено по-възрастните хора проверяваха по-усърдно рестото си и сумите в касовите бележки. В малките магазини се работи паралелно и в двете валути и, за разлика от София, търговците казват, че са заредени с достатъчно евро, за да връщат ресто.

В първия ден на Новата година Манолина отива на пазар в един от кварталните магазини в Бургас. Купува си хляб и кори за баница, като пресмята наум.

На касата плаща в брой с банкнота от 20 евро.

Манолина: „6,16 е общата сума в лева – вероятно това е. Можех и с карта да платя, не е проблем. Сумата е в картовата ми сметка и там ще се превалутира автоматично, така че няма проблем.“

Други клиенти срещат затруднения при пресмятането и предпочитат да плащат в левове.

Георги: „Тук не успях да ги пресметна точно, но по-добре е с еврото, защото хората ще свикнат по-бързо.“

Марияна Великова, продавач-консултант: „Само един клиент имаме, който ни плати в евро. Имаме си и евро за връщане, и достатъчно български левове, така че да няма недоволни клиенти. Като платят в левове и кажат твърдо, че искат левчета, им връщаме в левове.“

Без проблем работят системите и касовите апарати в търговските обекти.

Марияна Великова, продавач-консултант: „Сметката излиза първо в евро, след това в левове. Ако ми платят в български левове, натискам бутона „плащане в брой – левове“ и системата изчислява рестото, което трябва да върна в евро.“

Въпреки временните затруднения с онлайн банкирането, разплащането с карти на ПОС терминалите преминава гладко.

#България и еврото #въвеждане на еврото #пазаруване #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
3
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
4
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
5
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Почина журналистката Богомила Косатева
6
Почина журналистката Богомила Косатева

Още от: У нас

Как България посрещна еврото в новогодишната нощ
Как България посрещна еврото в новогодишната нощ
27-годишен мъж почина след катастрофа в Ловешко 27-годишен мъж почина след катастрофа в Ловешко
Чете се за: 00:57 мин.
В първия ден от новата година: Молебен за здраве и света Василева литургия отслужи патриарх Даниил В първия ден от новата година: Молебен за здраве и света Василева литургия отслужи патриарх Даниил
Чете се за: 01:52 мин.
Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от село Гела към София Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от село Гела към София
Чете се за: 01:17 мин.
МВнР: Няма данни за загинали и пострадали българи в Кран Монтана МВнР: Няма данни за загинали и пострадали българи в Кран Монтана
Чете се за: 01:20 мин.
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“ Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...
Чете се за: 01:27 мин.
Икономика
Как България посрещна еврото в новогодишната нощ Как България посрещна еврото в новогодишната нощ
Чете се за: 04:10 мин.
България и еврото
В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Руски и украински удари в новогодишната нощ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в "Майчин...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ