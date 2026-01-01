В първия ден от новата година: Молебен за здраве и света Василева литургия отслужи патриарх Даниил

Молебен за здраве и благоденствие на българския народ и света Василева литургия отслужи в първия ден на Новата година патриарх Даниил. Малко преди това Негово светейшество си купи свещи от катедралния храм.

Рано сутринта българският патриарх отправи своето пожелание за новата година.

† Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината, която е той. В познаването на Бога… да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта."

След като влезе в храма, Негово светейшество си купи свещи, а екипът ни прояви интерес.

БНТ: Ваше светейшество, в евро или в лева днес?

† Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Ех, имаме един месец още да ползваме още левовете."

Няколко големи празника отбелязва в първия ден от Новата година православната ни църква. Обрезание Господне - денят, в който Иисус Христос получил името си, почита паметта на Василий Велики и също така отбелязва началото на новолетието.

- Нова година да бъде пълна със здраве, да бъде пълна с нови чудеса. - На българите ще пожелая преди всичко здраве, добро възпитание и смирение. - Да се обърнат към Бога, то няма по-голямо пожелание от това.

снимки: БТА

На Васильовден празнуват над 120 хиляди българи.