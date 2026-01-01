Васильовден е!

На 1 януари честваме паметта на свети Василий Велики, празникът е известен още като Васильовден. Св. Василий Велики е един от великите философи и писатели на раннохристиянската църква.

Света Василиева литургия отслужи българският патриарх Даниил в катедралния храм "Св. Александър Невски".

Няколко големи празника отбелязва в първия ден на новата година светата ни църква - Обрезание Господне, денят в който Иисус Христос получил името си, паметта на свети Василий Велики, отбелязва се и началото на новолетието.

Българският патриарх Даниил: "Господ ни е дал свобода - велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме бъдещето си - какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме. Затова през новата година нека Бог ни помага да възрастваме в познание на истината, която е той - познаването на Бога. Тази истина, която ще ни направи свободни, която ни прави свободни, за да избираме това, което е полезно за нас и така новата година действително да бъде полезна, да се обогатяваме с благодатените дарове на вярата и усърдието, любовта. Така, че тази нова 2026 година от раждането на Господ Иисус Христос да бъде за нас действително изпълнена с божиите благословения."

снимки: БНТ, БТА

На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила.