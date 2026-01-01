БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в празничното си обръщение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Запази
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в празничното си обръщение
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският патриарх Даниил отправи своето послание към българите по случай настъпването на Новата година.

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Посрещнали още една година от Рождеството по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, ние отново размишляваме върху тайната на живота. Прекланяме се пред величието на Твореца и синовно Му благодарим за Неговата безпределна любов към нас, за Неговата милост и човеколюбие. Заедно със светия пророк Даниил, днес изповядваме: „Да бъде благословено името на Господа отвека и довека, защото у Него има мъдрост и сила; Той променя времена и години, дава мъдрост на мъдри и знание на разумни; и светлината живее в Него“ (Дан. 2:20-22). А щом светлината живее в Него, това значи, че и ние – които „чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме“ (Деян. 17:28) – живеем и пребъдваме също в тази светлина, в което ни уверява и светият апостол Павел: „Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня“ (1 Сол. 5:5).

Понякога тази божествена светлина изглежда отсъства от нашия живот – затъмнена от греховните дела на човеците, от цялата грозна „сила“ на злото. Струва ни се, че Бог ни е изоставил. Че е оттеглил Своето благоволение и благодатната Си помощ от Своето най-любимо творение – човека. Понякога превесът на силите на мрака е толкова голям, че ние неволно се запитваме къде е Бог и защо не се намесва в богоборческите дела на човеците, носещи толкова много омраза, разрушение, смърт? Дела, които затъмняват Божия образ, който е вложен в нас, и преграждат пътя ни към уподобяването на Бога, към което сме призвани.

Като християни ние най-добре знаем, че това противопоставяне не е от днес. Знаем неговия произход, корени, първопричини. И водим тази борба, на първо място, в самите себе си, защото всеки от нас може да потвърди, заедно с апостола, че „желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили“ (Рим. 7:18). Но нима, именно като християни, ние не сме призовани постоянно да свидетелстваме за силата на светлината, за нейната неугасимост – за това, че „светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“ (Иоан 1:5)? И да свидетелстваме не само с думи, а и с делата си за силата Божия, за Божията благодат, която „се в немощ напълно проявява“ (2 Кор. 12:9). За онази светлина, която наистина не може да бъде обзета от мрака, тъй като тя извира от Самия Източник и Извор на светлината и живота, с Когото мракът няма и никога не е имал никакъв дял.

Нека помним, че нашето свидетелство е винаги общностно, съборно, църковно. Нека да се стремим винаги да живеем като една-единна църковна общност, да култивираме и развиваме в себе си истинско църковно съзнание – съзнанието за това, че сме неразделни и неразлъчни членове на едното Христово Тяло, че сме части от един Богочовешки организъм, от едно благодатно общество в Светия Дух, в което всеки допринася според силите и талантите си. Защото само когато живеем в съборното единство на светата Православна църква, в единомислие и сплотеност, в смирено съзнание за високата отговорност, която носим като православни християни, само тогава можем да бъдем достойни благовестници и проповедници на Божието Слово сред всички онези човеци, които все още не са достигнали до познание на Христовата истина. Нашата отговорност е наистина голяма, но и освещаващата и спасяваща благодат, която получаваме в светата Църква, е действително неизчерпаема.

През настоящата 2026 година се изпълват 1080 години от Успението на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец – небесния покровител и закрилник на нашия народ. Да имаме такъв велик ходатай пред Бога представлява голямо Божие благословение за всички нас. Свети Йоан Рилски е Божий дар за нашия народ. Животът му е неугасващ пример на нестяжателство, покаяние, неуморна борба с греховните страсти, постнически подвиг, молитвена вглъбеност и неподатливост пред изкушенията на този свят. Освен закрилник на нашето земно Отечество, той е и наш пътеводител, молитвеник и вдъхновител по пътя ни към Царството Небесно.

Нека настъпващата 2026 година, по молитвите на Пресветата Божия Майка, на преподобни Йоан Рилски и на всички светии, бъде за всички нас година на здраве, светлина, мир и радост! Нека да бъде година на прошката и на примиряването с нашите ближни! Нека да бъде година на духовно преображение и благодатна промяна на нашия живот!

Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!

Честито и от Бога благословено Новолетие!

† ДАНИИЛ, Патриарх Български и Митрополит Софийски

#празночно обръщение #патриарх Даниил

Последвайте ни

ТОП 24

ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
1
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
2
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
4
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
5
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Общество

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Чете се за: 03:05 мин.
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото бебе за 2026 г. 35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото бебе за 2026 г.
Чете се за: 00:25 мин.
Къде, при какви условия и в какви срокове можем за обменим спестените левове в брой? Къде, при какви условия и в какви срокове можем за обменим спестените левове в брой?
Чете се за: 02:22 мин.
Васильовден е! Васильовден е!
Чете се за: 02:00 мин.
Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО) Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Посланията на политиците за новата 2026 г.
Чете се за: 11:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ