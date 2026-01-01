Какво се променя през Новата година?

Новата година започва с по-висока минимална заплата и замразени обезщетения за безработица и майчинство.

От днес минималното възнаграждение е малко над 620 евро и остава най-ниското в ЕС. Увеличението ще важи и за работещите в публичния сектор въпреки, че все още нямаме приет бюджет за 2026 година.

Без промяна остава майчинството през втората година. Под въпрос е и осъвременяването на пенсиите от 1 юли. То зависи от приемането на план сметката за тази година.

Линията на бедността от днес става 390,63 евро. Увеличението спрямо миналата година е с 19,7%. С толкова ще се увеличат месечната финансова подкрепа за хората с увреждания и някои от социалните помощи за деца, които са обвързани с линията на бедността.

От 1 януари издаването на лична карта поскъпва с над 60%. Цената на водата в София се увеличава с близо 12 на сто.