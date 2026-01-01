БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво се променя през Новата година?

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

От днес минималната заплата става малко над 620 евро и е най-ниската в ЕС

променя новата година
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Новата година започва с по-висока минимална заплата и замразени обезщетения за безработица и майчинство.

От днес минималното възнаграждение е малко над 620 евро и остава най-ниското в ЕС. Увеличението ще важи и за работещите в публичния сектор въпреки, че все още нямаме приет бюджет за 2026 година.

Без промяна остава майчинството през втората година. Под въпрос е и осъвременяването на пенсиите от 1 юли. То зависи от приемането на план сметката за тази година.

Линията на бедността от днес става 390,63 евро. Увеличението спрямо миналата година е с 19,7%. С толкова ще се увеличат месечната финансова подкрепа за хората с увреждания и някои от социалните помощи за деца, които са обвързани с линията на бедността.

От 1 януари издаването на лична карта поскъпва с над 60%. Цената на водата в София се увеличава с близо 12 на сто.

#обезщетения за майчинство #линия на бедност #минимална работна заплата #нова година

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
3
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
4
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
5
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
6
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Общество

Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в празничното си обръщение
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в празничното си обръщение
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Чете се за: 01:22 мин.
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Чете се за: 03:05 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след настъпването на 2026 г. Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след настъпването на 2026 г.
Чете се за: 00:25 мин.
Къде, при какви условия и в какви срокове можем за обменим спестените левове в брой? Къде, при какви условия и в какви срокове можем за обменим спестените левове в брой?
Чете се за: 02:22 мин.
Васильовден е! Васильовден е!
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ