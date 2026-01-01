Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след настъпването на 2026 г.

Нов живот в новогодишната нощ. В най-голямата АГ болница у нас е проплакало само едно бебе - момче. Родило се е 35 минути след полунощ. Висок е 54 сантиметра и тежи 4 килограма и 160 грама.

Джулия очаквала раждането нв второто си дете на 3 януари, но в последните часове на 2025 година, момченцето показало, че няма търпение да посрещне Новата година в прегръдките на майка си.

Джулия Манова: "Предполагах, че ще бъда вкъщи със семейството ми с мъжа ми, с детето ми, но се случи това най-голямо чудо. Чувах зарята, отваряне на шампанско".

35 минути след полунощ синът на Джулия проплакал за първи път. Нарекла го Боян.

Джулия Манова: "Българско име - традиция! Скоро има имен ден. Не съм го кръстила на никого."

Боян се родил цели 4 килограма и 160 грама. Висок е 54 сантиметра.

Д-р Сивлия Савова акушер -гинеколог СБАЛАГ "Майчин дом": "Родено по нормален механизъм съвсем спонтанно. Последно са изплакали две близначки. Те са момичета, така сме изпратили годината. В последните 3 дни имаме 3 двойки близнаци."

В "Майчин дом" през 2025 година са родени 3043 бебета. Броят им е намалял в сравнени с 2024 година.

А след първата прическа дойде време и за първата орисия на Боян.