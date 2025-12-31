Рязко затопляне в първите дни на Новата година, следва застудяване и валежи

Рязко и съществено затопляне предстои в първите дни дни от новата година. Но временно.

Още в понеделник ще започне застудяване, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни. През първата половина на януари ще има и много валежи, и от дъжд, и от сняг.

Очаква се и образуване на снежна покривка.

Преди това, в новогодишната нощ в по-голямата част от страната ще бъде почти безоблачно, със слаби превалявания от сняг в планинските и източните райони. Ще бъде и ветровито.

Към полунощ се очакват температури от минус 11° до минус 2° , в София - около минус 8°, стойности близки до минималните температури утре.

Максималните температури в първия ден от годината слабо ще се повишат и ще бъдат между 0° и 5°. В София, след минус 2° днес, утре ще бъде около плюс 1°.

В по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, с тенденция да се ориентира от югозапад.

И в планините температурите слабо ще се повишат, но ще остане все още много студено и в комбинация със силният северозападен вятър ще има условия за измръзване. Остава повишена и опасността от лавини.

Не само у нас, по-студено от обичайното ще се задържи и утре в по-голямата част от Европа.

В много райони ще бъде с валежи, по-значителни в Португалия, където предстои затопляне. Слабо ще се повишат и температурите на Балканите, където утре ще бъде слънчево.

У нас, през първите дни от новата година предстои рязко и съществено затопляне. Ще има и слънчеви часове, но вече и райони с валежи.

В събота и неделя дъжд ще вали в северните и планинските райони от страната. Възможни са и поледици. В понеделник валежи ще има в почти цялата страна. В Източна България ще остане необичайно топло, но в северозападните райони температурите бързо ще се понижават и дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.

Това е прогнозата за времето. Весело посрещане и Успешна Нова Година!