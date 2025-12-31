Войната в Украйна: Москва с доказателства за атаката във Валдай, Киев отрича

А украинците ще посрещнат четвърта Нова година във война... При поредната руска атака срещу Одеса бяха ранени шестима, от тях три деца. Президентът Зеленски поздрави украинците с пост в социалните мрежи. Ние вярваме в мира - борим се и работим за него, се казва в посланието. А в новогодишната си реч, Владимир Путин каза, че руснаците вярват в победата на Русия.

Снимка: БГНЕС

Жилищни сгради и енергийна инфраструктура са тежко засегнати при поредната руска атака срещу Одеса. Около 170 хиляди домакинства за без ток. Има и райони без вода.

Олга, жител на Одеса: "Взривната вълна ме изхвърли в коридора, заедно с вратата. Когато се надигнах видях, че в голямата стая вече гори. Изтичах до банята за вода. А след това дойде един младеж и ме измъкна!"

Валентина е собственик на малък магазин, който е понесъл щети след руското нападение.

Валентина, жител на Одеса: "Нямам желание за нищо... Вчера си извадих месо, нещата за салата - да си направя вечеря. Когато видяха какво става сутринта, върнах всичко във фризера..."

А в Москва - въпреки че по-рано заявиха, че няма нужда да се представят доказателства за предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай, все пак дадоха подробности. На специална пресконференция беше показана карта и останки от дрон, за който се твърди, че е украинско производство. Независимo потвърждение на данните няма.

Александър Романенков, началник зенитно-ракетни войски: "Заходът за атаката, количеството на използваните летателни апарати и движението им от южна, югозападна и западна посока в непосредствена близост до резиденцията на президента на Русия в Новгородска област ясно потвърждават, че терористичната атака на киевския режим е била целенасочена, старателно планирана и на няколко последователни вълни."

В Киев контрираха.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Що се отнася до атаката във Валдай. Екипът ни е говорил с американците е ясно, че това е фалшива информация. Разбира се, партньорите ни - с техните технически възможности, винаги могат да докажат, че това е фалшиво."

Твърденията на Русия за украинска атака срещу резиденция на Путин са "умишлено отклоняване на вниманието" и целят да провалят преговорите за мир, написа в социалните мрежи върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас. Войната беше и сред акцентите в новогодишното послание на германския канцлер Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Не говорим за далечна война, която не ни засяга. Защото виждаме все по-ясно, че нападението на Русия е било и Е част от план, насочен срещу цяла Европа. Всеки ден Германия също е подложена на саботаж, шпионаж и кибератаки."

Мир, но с който да могат да живеят - това си пожелаха украинците часове преди настъпването на 2026 година.