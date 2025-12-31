БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Москва с доказателства за атаката във Валдай, Киев отрича

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази
войната украйна москва доказателства атаката валдай киев отрича
Снимка: БТА
Слушай новината

А украинците ще посрещнат четвърта Нова година във война... При поредната руска атака срещу Одеса бяха ранени шестима, от тях три деца. Президентът Зеленски поздрави украинците с пост в социалните мрежи. Ние вярваме в мира - борим се и работим за него, се казва в посланието. А в новогодишната си реч, Владимир Путин каза, че руснаците вярват в победата на Русия.

Снимка: БГНЕС

Жилищни сгради и енергийна инфраструктура са тежко засегнати при поредната руска атака срещу Одеса. Около 170 хиляди домакинства за без ток. Има и райони без вода.

Олга, жител на Одеса: "Взривната вълна ме изхвърли в коридора, заедно с вратата. Когато се надигнах видях, че в голямата стая вече гори. Изтичах до банята за вода. А след това дойде един младеж и ме измъкна!"

Валентина е собственик на малък магазин, който е понесъл щети след руското нападение.

Валентина, жител на Одеса: "Нямам желание за нищо... Вчера си извадих месо, нещата за салата - да си направя вечеря. Когато видяха какво става сутринта, върнах всичко във фризера..."

А в Москва - въпреки че по-рано заявиха, че няма нужда да се представят доказателства за предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай, все пак дадоха подробности. На специална пресконференция беше показана карта и останки от дрон, за който се твърди, че е украинско производство. Независимo потвърждение на данните няма.

Александър Романенков, началник зенитно-ракетни войски: "Заходът за атаката, количеството на използваните летателни апарати и движението им от южна, югозападна и западна посока в непосредствена близост до резиденцията на президента на Русия в Новгородска област ясно потвърждават, че терористичната атака на киевския режим е била целенасочена, старателно планирана и на няколко последователни вълни."

В Киев контрираха.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Що се отнася до атаката във Валдай. Екипът ни е говорил с американците е ясно, че това е фалшива информация. Разбира се, партньорите ни - с техните технически възможности, винаги могат да докажат, че това е фалшиво."

Твърденията на Русия за украинска атака срещу резиденция на Путин са "умишлено отклоняване на вниманието" и целят да провалят преговорите за мир, написа в социалните мрежи върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас. Войната беше и сред акцентите в новогодишното послание на германския канцлер Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Не говорим за далечна война, която не ни засяга. Защото виждаме все по-ясно, че нападението на Русия е било и Е част от план, насочен срещу цяла Европа. Всеки ден Германия също е подложена на саботаж, шпионаж и кибератаки."

Мир, но с който да могат да живеят - това си пожелаха украинците часове преди настъпването на 2026 година.

#войната в Украйна #удари #атаки

Последвайте ни

ТОП 24

"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
1
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...
Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите
2
Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху...
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
3
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ
4
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни...
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
5
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
6
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Европа

Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Чете се за: 02:00 мин.
Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си новогодишно обръщение Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си новогодишно обръщение
Чете се за: 01:30 мин.
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт "Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
7567
Чете се за: 00:30 мин.
Като по филмите: Разбиха трезор - откраднаха 30 милиона евро от банка Като по филмите: Разбиха трезор - откраднаха 30 милиона евро от банка
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута? Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Варна – изключението преди еврото: Спад на сделките и ръст на...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ