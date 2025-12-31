Със слънчево, но студено време посрещаме новата година

И в следобедните часове ще се задържи предимно слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. Максималните температури днес ще бъдат съществено по-ниски, в сравнение с вчера, в повечето места от минус 1 до 4°, в София – около 0, по Черноморието - между 2 и 4. Вятърът ще е умерен, временно силен от запад-северозапад.

С отрицателни температури ще бъде в новогодишната нощ в цялата страна. Ще бъде и ветровито. Към полунощ се очакват стойности от минус 11° в Югозападна до минус 3 в Източна България, в София - около минус 8. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад.

В първия ден от новата година ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат по-високи от днес, между 0 и 5°, в София – около 1.

И в планините температурите слабо ще се повишат, но ще остане все още много студено и в комбинация със силният северозападен вятър ще има условия за измръзване.

През първите дни от новата година предстои бързо и съществено затопляне. Ще има и слънчеви часове, но вече и райони с валежи. В събота и неделя дъжд ще вали в северните и планинските райони от страната. Възможни са и поледици. В понеделник валежи ще има в почти цялата страна. В Източна България ще остане необичайно топло, но в северозападните райони температурите бързо ще се понижават и дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.