БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пиротехниката за празника: С 10% са поскъпнали фойерверките тази година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

До 10 процента са поскъпнали пиротехническите изделия тази година. Увеличението се забелязва предимно при фойерверките тип "батерия" и "римски свещи". При обикновените пиратки поскъпване няма. Часове преди новогодишната нощ наш екип провери какво се купува от русенци.

В навечерието на Нова година Свилен Петров задължително купува фейерверки:

"Пиробатерия за около 70-80 лева. Предпочитам да дам малко повече пари за пиробатерия, отколкото за пиратки."

Бойка Сандева продава пиротехника от 15 години. Казва, че клиентите търсят все повече фойерверки тип "заря", която е по-продължителна, за сметка на обикновените пиратки:

"Защото може би са най-безопасни и отнема най-малко време за запалване, най-малко време за поставяне. Определено хората са вече по-внимателни, по-научени как да боравят."

Въпреки това, за да се избегнат инцидентите, специалистите съветват:

Ердинай Рамадан - пиротехник: "Много е важно да не се прекалява с алкохола, когато се използват пиротехнически средства… най опасно е, когато човек употреби повече алкохол, запали пиратка и обърка вместо да хвърли пиратката, хвърля запалката и се възпламенява в ръката."

Римските свещи също крият рискове - не трябва да се държат в ръка, а да са застопорени стабилно и далеч от хора и запалими материали.

комисар Светослав Войчев – директор на ПБЗНС - Русе: "Абсолютно забранено е такива пиротехнически изделия да се употребяват в затворени помещения. Винаги указанията за употреба трябва да се прочетат."

Докато се забавляваме обаче, не бива да забравяме, че тези няколко минутни фойерверки влияят негативно на домашните любимци.

д-р Георги Гавазов - ветеринарен лекар: "Като цяло зависи от нервната система на животното. Колкото е по-лабилна нервна система, толкова по-зле му се отразява. Има някои, които спират да ядат за 2-3 дена, 4 дена."

Употребата в новогодишната нощ на огнестрелни оръжия, в това число и газови пистолети, е абсолютно забранена. Глобата е от 500 до 2500 лева.

#магазини за пиротехника #Русе #пиротехника #пиротехнически изделия #фойерверки

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

Кризата с боклука в София: Проблеми със сметосъбирането в район "Подуяне"
Кризата с боклука в София: Проблеми със сметосъбирането в район "Подуяне"
В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година
Чете се за: 04:50 мин.
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута? Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Чете се за: 01:52 мин.
Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година
Чете се за: 00:35 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването
Чете се за: 06:10 мин.

Водещи новини

Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в...
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Чете се за: 02:00 мин.
По света
В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ