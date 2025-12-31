БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Строги мерки за сигурност в столицата, 3000 парчета баница раздават в Бургас, традиционна хоротека във Велико Търново

Снимка: БНТ
Подготовката за празничното посрещане на новата година тече с пълна сила в цялата страна.

СОФИЯ

Началото на новогодишния концерт на площад "Александър Батенберг" в столицата довечера започва в 21:30 часа. Светлинно шоу, обичани изпълнители и засилени мерки за сигурност очакват всички, които са решили да посрещнат новата година на открито в София.

За поредна година вместо заря, ще има светлинно шоу. Изградени са и 6 пропускателни пункта, през които ще преминават хората, които са решили да посрещнат новата година на площада. Забранено е носенето на оръжия, обемни раници, както и носенето на пиротехнически изделия.

В 19:00 часа движението по бул. "Цар Освободител" в участъка от площад "Независимост" до ул. "Георги С. Раковски", както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде спряно. А някои линии на градския транспорт, както и метрото ще се движат в новогодишната нощ.

БУРГАС

Новогодишна изненада очаква жителите и гостите на Бургас, които са решили да изпратят старата и да посрещнат новата година на площад "Тройката" в морския град. Ще бъдат раздадени 3000 парчета от баницата с късмети. И това не е всичко - ще се лее и много червено вино!

В кухнята-майка на Община Бургас тече трескава подготовка по приготвянето на 3000 парчета баница, които трябва да бъдат готови и изпечени до довечера, а след това ще бъдат раздадени на хората, решили да посрещнат Новата 2026 година под открито небе. Празненствата започват от 22:30 часа с много музика, като освен баница ще се раздава и чаша червено вино.

Станислава Атанасова: "Ще използваме 1800 яйца, 80 кг сирене, кисело мляко около 120 кг. Отгоре задължително всяка една баничка е поръсена с краве масло."

Станислава Авджиева: "Задължително слагаме късмети - за здраве, за любов, даже понякога слагаме и за мързел."

За доброто настроение на всички, които ще посрещнат новата година на площада, ще се погрижат Криско, Вениамин и ансамбъл "Странджа".

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Във Велико Търново по традиция изпращат старата 2025 година с новогодишна хоротека в парка. Много хора се хващат на голямото празнично хоро.

Инициативата се провежда за 11-а поредна година. Преди час температурата във Велико Търново, в най-големия парк "Дружба", беше минус един градус, но хорото става все по-голямо. Тази новогодишна хоротека има своето послание и своята благородна мисия. Всяка година подкрепя различна благотворителна кауза, като тази година тя е посветена на деца, които се нуждаят.

Калин Василев - организатор: Събираме 600-700 човека да се хванем за ръце в последния ден на годината. В психологията казват, че много важно е последният ден какъв ще е, за да знаеш какво ще е началото, така че ние сме тук, хващаме се за ръце, играем хора, почерпваме се. Това показва духа на тези празници, на добрината, която трябва да имаме, всеки да направи нещо. Когато хората са съпричастни, тогава се получава и най-хубаво истинско.

Николай Корчев - организатор: "Тези 2-3 часа ще бъдем заедно и тук няма да си говорим за политика, няма да си говорим за левове и за евро. Тук ще си танцуваме и ще бъдем хванати ръка за ръка заедно. Защото това е хорото и това прави хорото и това го е правило винаги - обединявало е хората и хората са танцували, когато са празнували. Нека да празнуваме изпращането на 2025 година и да се надяваме, че 2026-та ще бъде много по-хубава."

