ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

С традиционно автошествие отбелязват Националния празник в Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:22 мин.
традиционно автошествие отбелязват националния празник бургас снимки
Снимка: БНТ
В Бургас традиционното Българовско автошествие събра много хора под българските трибагреници в празничния 3 март. Инициативата се провежда за девета поредна година.

Началото беше поставено на Морската гара с атрактивни изпълнения, след което колона от автомобили и мотори от различни краища на страната премина по централните улици на града.

Организаторите подчертават, че шествието е посветено на героите, отдали живота си за Освобождението на България – затова и техни портрети поведоха участниците.

Финалът традиционно е в град Българово. Там участниците ще се отправят на пешеходно шествие до храма "Свети Атанасий", където ще бъдат поднесени цветя и венци пред костницата в знак на признателност към всички посечени православни християни в храма.

В 13:30 часа честванията ще продължат с фолклорна програма пред сградата на Община Бургас, последвана от пешеходно шествие "В чест на героите". Шествието ще завърши с тържествен поход по бул. "Алеко Богориди" и поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.

снимки: Давид Сукнаров, БНТ

#Българово #3 март #Бургас #автошествие #Национален празник

