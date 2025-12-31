Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти

НАП и КЗП продължават с проверките на търговските обекти дали се спазва законът за въвеждане на еврото. За какво следят инспекторите в последния ден преди въвеждането на еврото. Наш екип беше на проверката в Перник.

В последния ден от 2025 година инспекторите на НАП и КЗП извършиха редица проверки в Перник. А иначе общо за страната проверките са няколко хиляди, коментираха инспекторите.

Те следят дали етикетирането е правилно, дали цените са изписани и в левове, и в евро. От своя страна, обаче пък, търговците се притесняват, дали ще имат достатъчно касови наличности да връщат на клиентите си. За това и част от обектите ще затворят врати поне до 5 януари.

Междувремено от Комисията за защита на потребителите коментираха, че има акцент върху фризьорските салони и дали има неправомерно покачване на цените при фризьорските услуги.

Евгени Нанков, зам.-директор на НАП: "НАП следи за това как са изписани съответните цени в издаваната касова бележка. Те трябва да са обозначени в лева и в евро. Съответно да бъде посочен и официалният валутен курс, по който се превалутира. Следим и за необосновано покачване на цените." Цветислава Лакова, член на КЗП: "При етикетирането цената в евро е с доста по-големи цифри и букви, а цената в лева, която е по-висока, е написана с по-малък шрифт. Понякога цената в евро е червен, цената в лева е пак в единия ъгъл написана. А също и при превалутиранто - има доста грешки при преизчисляването." Първолета Анестиева, управител на магазин: "Просто не знам какво означава достатъчно да се заредим с евро при положение, че това са едни средства, които трябва да отделим, а малките магазини не могат да си позволят големи суми. За това предприемаме една крачка първите 6 дни да не работи магазина."

Проверките продължават и в първите часове на новата година. Това коментира в "Денят започва" в първото си телевизионно интервю шефът на НАП Христо Марков.

Христо Марков, изпълнителен директор на НАП: "Два вида проверки се правят - единият вид е с проверки във връзка с необосновано покачване на цените, другият вид проверки са дали правилно е изписана на фискалния бон цената в лева, в евро и курсът. Това, което сме установили при тези 700 проверки, първите 700 проверки за необосновано покачване на цените, е под 10% нарушение на търговците, което за нас е добре. Другото, което сме установили при втория вид проверки, там са много по-незначителни броят на наказателните постановления издадени."

