Директорът на НАП: Приходите са рекордни, целта не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите

Чете се за: 03:57 мин.
У нас
В първо телевизионно интервю с Христо Марков за еврото, масовите проверки, ДДС приходите и имотния пазар

В последните седмици често се говори за очаквани приходи и завишени очаквания към Националната агенция за приходите (НАП), включително и във връзка с бюджета за 2026 г. Равносметката направи в първото си телевизионно интервю в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

"При всички случаи приемането ни в еврозоната ще се отрази положително. Като 21-вата страна, която ще използва еврото във втората по сила икономическа зона в света с над 341 милиона потребители, ефектът върху приходите ще бъде положителен", заяви Марков.

В последните месеци НАП беше натоварена с мащабни проверки, включително за необосновано покачване на цените и коректно обозначаване на цени в евро и лева.

"Ние сме натоварени с функциите да защитим потребителите. Два вида проверки се правят – за необосновано покачване на цените и дали правилно е изписано на фискалния бон цената в евро, в лева и курсът", обясни Марков.

По думите му при първите 700 проверки нарушенията са под 10%:

"Това за нас е доста добре. При втория вид проверки броят на наказателните постановления е още по-незначителен. Няма защо да се притесняват търговците, които работят разумно и необосновано не вдигат цените."

Как се доказва необосновано поскъпване?

"Много е трудно, защото се касае за голям набор от документи – фактори от доставчици, разходи, за да се установи дали има необосновано покачване на цената. Не във всички случаи има", каза директорът на НАП.

Обосновано поскъпване според него е това, което се дължи на:

"Увеличение на работната заплата, повишение на тока и други документално доказани разходи, които влияят върху пазарната цена."

От януари НАП ще извършва над 400 проверки на ден.

"Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект. Това е с цел да не затрудняваме бизнеса, защото иначе проверките стават дълги и ефектът се губи", обясни Марков.

И допълни:

"Искам да успокоя бизнеса – търговците, които са честни и коректни, няма да пострадат. Приходите от ДДС тази година са с 2 милиарда и 800 милиона повече – около 24% спрямо миналата година", каза Марков.

По оперативни данни общите приходи са 50 милиарда и 905 милиона лева – 21% ръст и рекорден приход от над 8 милиарда и 900 милиона.

Причините:

"Мерки за изсветляване на сивата икономика, по-ефективна работа на администрацията, както и съдействие от бизнеса и гражданите."

НАП следи внимателно и сделките с имоти.

"Следим колко кеш се изважда и колко влиза. Това са бъдещи проверки и бъдещи клиенти на НАП", заяви Марков.

По отношение на данъчните оценки той призна:

"От 10 години се води този спор. Имаше предложения за два вида оценки, но не се приеха. Търсим законодателни възможности."

Във връзка с данъчните декларации при еврото, Марков каза, че всички декларации за отчетен период до 31.12.2025 г. се подават в лева, но се плащат в евро.

Вижте целия разговор във видеото

