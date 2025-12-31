Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе

Дни, преди официалното приемане на еврото в България, валутата влезе в обръщение в едно българско училище. Откритият евроурок е идея на единайсетокласници от немската гимназия в Русе, които искат да научат на финансова грамотност по-малките ученици , за да могат по-лесно да боравят с новите евробанкноти.

Въпреки, че е в 4-ти клас за Ивет Петрова новата валута не е загадка. Отскоро може да превалутира цените в магазина сама, но признава, че левът носи история, която трудно ще бъде заменена.

Ивет Петрова: "Едно евро отговаря на лев и 95 стотинки. Искам българските евробанкноти да бъдат с известни български образи."

Какво представлява валутната обмяна, демонстрираха ученици от 11-ти клас, които влязоха в ролята на банкери и продавач–консултанти. В импровизираната "евробанка" те показаха как ще изглежда пазаруването след промяната – от обменния курс до плащанията на дребно.

Преслав Драганов: "Банкнотата на евро - в тях има известни сгради, докато банкнотите на лева са изобразени с облика на известни българи."

Според тийнейджърите една от най-уязвимите групи при преминаването към еврото ще бъдат възрастните хора. Притесняват се, че за пенсионерите ще бъде трудно да привикнат към новите банкноти, цените и пресмятането.

Преслав Драганов: "Трябва време да се адаптират с новата валута като цяло. Ако някой възрастен човек има нужда, ние сме готови да се отзовем да му помогнем."

Едно от най-големите предизвикателства за големите ученици е да обяснят сложната финансова информация на разбираем за малките език. Учителите признават, че игровият подход е решаващ, за да бъде урокът полезен и интересен.

Даниела Станева – учител в СУПНЕ "Фридрих Шилер": "Финансовата грамотност е изключително важна и тя не присъства ежедневно в уроците и в учебните програми. Идеята за този урок е продиктувана именно от необходимостта децата да познават българските пазари, начинът по който могат да пазаруват, да се справят с парите. Еврото е предизвикателство и за тях. Те до този момент са разполагали с някакви ежедневни парички, с които да си купят нещо дребно от лавка, от магазин."

Ентусиазмът на децата остана и след края на учебния час. За някои от тях еврото е просто нова валута. За други – повод да мечтаят да пътуват. А за най-малките – още една игра, която ги учи да мислят като възрастни.