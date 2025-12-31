БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последни тестове и засилени мерки за сигурност за Нова година в САЩ

Ива Стойкова
Снежни бури връхлетяха Средния Запад и източните американски щати

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Снежни бури връхлетяха Средния Запад и източните американски щати. Издадено е предупреждение за зимни метеорологични условия и очаквания от силни снеговалежи в някои райони.

Независимо от лошото време в Ню Йорк са готови за посрещането на новата година. Мерките за сигурност са затегнати, а на Таймс Скуеър успешно приключи тестовото спускане на кристалната топка, която се спуска на площада, отброявайки последните минути до новата година.

