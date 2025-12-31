БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Празничната програма започва в 21:30 часа

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт. Очакванията са хиляди да посрещнат Новата година на площад "Ал. Батенберг" в столицата. Празничната програма започва точно в 21:30 часа.

Ще има 6 пропускателни пункта на полицията. Те ще бъдат обособени между на бул. "Цар Освободител", БНБ и Народното събрание. На тях полицаите ще проверяват хората, които са решили да посрещнат новата година на площада.

Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, както и носенето на пиротехнически изделия. Достъпът до площада ще бъде възможен след 20:30 часа. Предвид очакванията хората да носят повече пари в брой, заради влизането в еврозоната на терен ще има и цивилни екипи на полицията.

От 19.00 часа пътното движение на автомобили по бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до ул. "Раковски", както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде преустановено. От Столичната община обещават богата културна програма. Заря няма да има, но е предвидено светлинно шоу с дронове.

#мерки за сигурност в София #новогодишен концерт

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
6
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
2
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
3
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
4
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
5
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Регионални

Промяна при плащания с банкови карти в градския транспорт в София
Промяна при плащания с банкови карти в градския транспорт в София
Преди въвеждането на еврото: Няма криза за горива по бензиностанциите Преди въвеждането на еврото: Няма криза за горива по бензиностанциите
Чете се за: 00:30 мин.
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети "Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
Чете се за: 02:25 мин.
Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ
Чете се за: 01:05 мин.
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР) Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
5032
Чете се за: 04:47 мин.
Пожар на асансьор в блок в столичния квартал "Сухата река" Пожар на асансьор в блок в столичния квартал "Сухата река"
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя? След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Слънчево време в последния ден от годината Слънчево време в последния ден от годината
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ