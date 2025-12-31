Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт. Очакванията са хиляди да посрещнат Новата година на площад "Ал. Батенберг" в столицата. Празничната програма започва точно в 21:30 часа.



Ще има 6 пропускателни пункта на полицията. Те ще бъдат обособени между на бул. "Цар Освободител", БНБ и Народното събрание. На тях полицаите ще проверяват хората, които са решили да посрещнат новата година на площада.

Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, както и носенето на пиротехнически изделия. Достъпът до площада ще бъде възможен след 20:30 часа. Предвид очакванията хората да носят повече пари в брой, заради влизането в еврозоната на терен ще има и цивилни екипи на полицията.

От 19.00 часа пътното движение на автомобили по бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до ул. "Раковски", както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде преустановено. От Столичната община обещават богата културна програма. Заря няма да има, но е предвидено светлинно шоу с дронове.