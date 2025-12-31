На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги

Броени часове преди България да приеме еврото като национална валута, промените вече започнаха. Част от банките спряха своите приложения за онлайн банкиране, за да ги настроят за новата валута.

Повечето кредитни институции предупредиха, че между 30 декември и 2 януари са възможни технически прекъсвания в системите им.

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа днес до 01:00 часа след полунощ на 1 януари. В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС-терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат.

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година. Очаква се до 3 януари разплащателните системи да заработят отново нормално.