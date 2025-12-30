Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари.

В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат.

Техническите прекъсвания на банковите услуги са сходни при повечето банки на родния пазар с малки разлики в посочените периоди, необходими за пренастройване на системите.

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година с оглед кратките технически прекъсвания.

БТА припомня, че у нас през целия месец януари ще действа период на двойно обращение в лева и евро.