БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази

Повечето банки съветват клиентите да имат пари в брой в часовете около Нова година

Слушай новината

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари.

В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат.

Техническите прекъсвания на банковите услуги са сходни при повечето банки на родния пазар с малки разлики в посочените периоди, необходими за пренастройване на системите.

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година с оглед кратките технически прекъсвания.

БТА припомня, че у нас през целия месец януари ще действа период на двойно обращение в лева и евро.

#технически прекъсвания #без ПОС терминал #теглене на пари #банкомати

Водещи новини

Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Внимание - грип: Как да се предпазим? Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ? Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Откриха 22-годишния младеж, изчезнал в района на Витоша Откриха 22-годишния младеж, изчезнал в района на Витоша
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Създават Координационен център за еврото
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 03:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Пенсиите през януари - кога ще започне изплащането им?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ