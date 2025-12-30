Мартин Георгиев: Надявам се да печелим трофеи и да постигаме целите си

Мартин Георгиев не скри своето вълнение от преминаването си в АЕК Атина. Българският национал бе представен като ново попълнение на гърците, а преди това разгледа тренировъчната база и стадиона.

Централният защитник се надява да печели трофеи с тима от Атина. Той сложи подписа си с АЕК под договор до 2030 година, след като бе трансфериран от АЕК.

„Всичко тук е страхотно. Имах възможност да се запозная с тренировъчните съоръжения. Всичко е на високо ниво. Чувствам се невероятно. Надявам се, че ще печелим трофеи. Ще постигаме поставените цели. И както казва собственикът на клуба Мариос Илиопулос, ще се превърна в легенда за клуба“, заяви от своя страна Мартин Георгиев.

Българинът ще е представител на 17 различна държава в тима, воден от сърбина Марко Никулич. Георгиев ще може да дебютира на 11 януари в гостуването на АРИС в мач от 16-ия кръг на шампионата.

