ИЗВЕСТИЯ

След 145 години българският лев отива в историята - каква...
Чете се за: 05:12 мин.
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната...
Чете се за: 03:05 мин.
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети

Алекс Христов
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Каква е причината?

Шепа монети, събирани с години в буркани и касички. Дребни на пръв поглед, но с голяма сила – да правят добро. В дните преди приемането на еврото, жители на столичния квартал „Княжево“ намират смислен отговор на въпроса: „Какво да правим с тези стотинки?“.

Въпросът какво да правим с останалите стотинки в нас намира неочакван отговор в Княжево. От една малка семейна идея и 5-годишно дете, тръгва кампанията „Ненужните стотинки за така нужните каузи“, която днес събира хората от квартала около читалището.

Траян Велев - председател на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:
Минавайки през този проблем видях колко трудно би се случило това и колко време и докато се опитвахме двамата с него му казах: Ти не искаш ли да ги дариш на читалището тате и така ти ще си един от дарителите.

Кампанията стартира вчера, а стотинките, които се носят не е нужно да са сортирани. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на книги, костюми за школите и ремонти в читалището – сърцето на квартала.

Росица Велева - секретар на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:
Раздаваме грамоти на хората, които ни носят стотинките. Днес дойде 85-годишна жена, която също се включи в кампанията, всичко това е много мило и затрогващо.

Траян Велев - председател на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:
Не знаем колко пари ще съберем, но се надяваме да съберем голяма маса от хора, събираме хора с добри сърца.

Донка научава за инициативата от местната фейсбук група и веднага идва – без да брои, без да сортира.

Донка Серафимова: Прочетох, че нашите хора искат да помогнем с въпросните стотинки да не се редим по банките и да свършим добра работа за нашето читалище. По-добро от даряването няма, за мен това е кауза.

Инициативата ще продължи до 20 януари.

