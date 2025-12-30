"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети

Шепа монети, събирани с години в буркани и касички. Дребни на пръв поглед, но с голяма сила – да правят добро. В дните преди приемането на еврото, жители на столичния квартал „Княжево“ намират смислен отговор на въпроса: „Какво да правим с тези стотинки?“.

Въпросът какво да правим с останалите стотинки в нас намира неочакван отговор в Княжево. От една малка семейна идея и 5-годишно дете, тръгва кампанията „Ненужните стотинки за така нужните каузи“, която днес събира хората от квартала около читалището.

Траян Велев - председател на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:

Минавайки през този проблем видях колко трудно би се случило това и колко време и докато се опитвахме двамата с него му казах: Ти не искаш ли да ги дариш на читалището тате и така ти ще си един от дарителите.

Кампанията стартира вчера, а стотинките, които се носят не е нужно да са сортирани. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на книги, костюми за школите и ремонти в читалището – сърцето на квартала.

Росица Велева - секретар на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:

Раздаваме грамоти на хората, които ни носят стотинките. Днес дойде 85-годишна жена, която също се включи в кампанията, всичко това е много мило и затрогващо. Траян Велев - председател на НЧ "Братя Миладинови - 1917, Княжево", София:

Не знаем колко пари ще съберем, но се надяваме да съберем голяма маса от хора, събираме хора с добри сърца.

Донка научава за инициативата от местната фейсбук група и веднага идва – без да брои, без да сортира.

Донка Серафимова: Прочетох, че нашите хора искат да помогнем с въпросните стотинки да не се редим по банките и да свършим добра работа за нашето читалище. По-добро от даряването няма, за мен това е кауза.

Инициативата ще продължи до 20 януари.



