След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо

Христо Ценов

Чете се за: 02:17 мин.
По света
Причината - рязък спад в писането им в световен план

400 години служба датските пощи изпратиха последното писмо
Датските пощи ПостНорд доставят последното си писмо днес. С това приключва 400-годишната служба на държавната компания, започнала работа на 24 декември 1624 година.

Исторически ден за Дания - от утре няма да има държавна компания, която доставя писма. Работата на многовековната ПостНорд се поема от частен доставчик.

Причината - рязък спад в писането на писма сред датчаните, а и в световен план. ПостНорд отбелязва, че за 2000та година е доставила милиард и половина писма. За сравнение, в последните години броят им е намалял до 100 милиона. От първи януари фирмата започва да доставя пакетни доставки.

Ким Педерсен, изпълнителен директор на ПостНорд: Достигнали сме момент, в който няма смисъл да продължим да доставяме писма. Датчаните са станали много по-дигитално ориентирани. Ние самите знаем това - разхождаме се с мобилни телефони, плащаме с тях, а не в брой. Виждаме, че физическите писма вече не пълнят пощенските кутии на хората. Компанията започва да доставя писма по времето на датския крал Кристиан Четвърти. Владетелят е назначил специален пощальон, който да седи за два часа дневно на стоковата борса в Копенхаген и да съблюдава пощенските дела. Все пак не всичко е загубено.

Томас Даниелсен, министър на транспорта на Дания: Важното е, че все още може да изпратите и получите писмо, без значение къде живеете. Ще продължи да се прави, но без подкрепа от правителството. Държавната пощенска служба ПостНорд започна премахването на пощенски кутии през лятото на тази година. Парите от продажбата им бяха дарени за благотворителност. Много домакинства се опитаха да изкупят обратно кутиите за спомен - цените варираха между 200 и 300 американски долара.

