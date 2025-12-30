След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо

Датските пощи ПостНорд доставят последното си писмо днес. С това приключва 400-годишната служба на държавната компания, започнала работа на 24 декември 1624 година.

Исторически ден за Дания - от утре няма да има държавна компания, която доставя писма. Работата на многовековната ПостНорд се поема от частен доставчик.

Причината - рязък спад в писането на писма сред датчаните, а и в световен план. ПостНорд отбелязва, че за 2000та година е доставила милиард и половина писма. За сравнение, в последните години броят им е намалял до 100 милиона. От първи януари фирмата започва да доставя пакетни доставки.