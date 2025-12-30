БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
8509
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Бащата на Александър и Симеон Николови - Владимир отличи успехите на българските волейболни национали.

Владимир НИколов Владо
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов е №2 в света за 2025 г. Специално за БНТ неговият баща Владимир коментира престижното му място в класацията на изданието Volleyball World.

Както e известно, в Tоп 10 попаднаха още другият син на Владимир Николов - Симеон, който е на 6-то място и капитанът на националния тим Алекс Грoзданов, който заема 18-ата позиция.

"За мен, радващото не е толкова, че Алекс е №2, колкото, че в топ 10 има трима българи, защото, в крайна сметка, волейболът не е индивидуален спорт. Фактът, че има трима българи в десетката, е прекрасен момент. Още повече ме надава, че съвсем случайно и тримата са от Левски", сподели президентът на Левски в интервю за БНТ.

От Volleyball World откроиха успехите на Александър Николов през годината на национално ниво, както и на клубно с Лубе Чивитанова. Владимир Николов подреди постиженията му през годината по значимост.

"Спечелена купа в Италия, т.е. първи трофей в Италия, втори финал в италианското първенство и, естествено, второто място на световното първенство, което е най-запомнящо се през годината и в последните години", допълни бившият волейболен национал.

Владимир Николов коментира и бързата адаптация на Симеон в състава на Локомотив Новосибирск, който преди няколко дни загуби финала за Суперкупата на Русия от Зенит Казан. Поражението обаче няма как да помрачи отличните изяви на разпределителя за отбора воден от Пламен Константинов и Андрей Жеков.

"Това, което е определящо, е волейболните умения и сработката с отбора, които очевидно са налице", завърши Николов.

Чуйте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Александър Николов бе избран за втория най-добър волейболист в света за 2025 г.
Александър Николов бе избран за втория най-добър волейболист в света за 2025 г.
Волейболистът изпраща отлична година с националната фланелка и...
Чете се за: 02:07 мин.
#Владимир Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ