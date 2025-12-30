БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
Александър Николов бе избран за втория най-добър волейболист в света за 2025 г.

Волейболистът изпраща отлична година с националната фланелка и екипа на италианския Кучине Лубе Чивитанова.

Алекс Николов
Снимка: startphoto.bg
Лидерът на националния отбор на България по волейбол и на италианския Кучине Лубе Чивитанова Александър Николов бе посочен като втори най-добър волейболист в света за 2025 година. Класацията е направена от Volleyball World Social Media Team. Българинът заслужи това признание, след като поведе националния тим към финала на световното първенство във Филипините, където отборът остана втори след шампиона Италия. Това беше първо класиране на България на финал за световната титла от 55 години насам.

Големият син на Владимир Николов завърши първенството и като най-добър реализатор. Освен това той спечели Купата на Италия с клубния си тим Кучине Лубе Чивитанова и стана вицешампион в първенството, в което тимът му отстъпи единствено във финала пред Тренто.


Така за най-добър волейболист в смета за 2025 ще бъде определен италианецът Алесандро Микиелето, който бе съотборник на Алекс Николов в Чивитанова, но вече е играч на Тренто.

В Топ 10 на света за годината има още двама българи. Братът на Александър Николов и титулярен разпределител на България - Симеон, завърши на шеста позиция, а осмото място е за капитана на националния тим Алекс Грозданов.

Трети в подреждането е италианецът Симоне Джанели, четвърти - полякът Якуб Кохановски, пети е кубинецът Вилфредо Леон, който играе за Полша, седми е друг италианец - Фабио Балазо, деветото място е за словенеца Ян Козамерник, а десети е чехът Патрик Индра.

