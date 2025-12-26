БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Николов завърши на шесто място в престижна класация

Разпределителят бе отличен за изявите си с националната фланелка.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският национал Симеон Николов получи огромно признание за изявите си и беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World.

Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на световното първенство по-рано тази година, където Мони и България завоюваха сребърните медали:

Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра.

Той завърши Мондиала със страхотни резултати - 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена, България достигна до финалите на световното първенство за първи път от 55 години.


Тази вечер Николов и Локомотив Новосибирск се изправят срещу Зенит Казан в спор за Суперкупата на Русия. Срещата е от 18:30 часа.

