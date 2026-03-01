БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит

от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Старозагорци постигнаха убедителен успех в зала „Иван Вазов“.

ЦСКА Берое волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Берое се наложи над Монтана с 3:0 (27:25, 25:23, 25:20) в среща от 19-ия кръг на волейболното първенство при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“.

Така старозагорци постигнаха десета победа при седем допуснати загуби до момента и запази петата си позиция в класирането. От своя страна Монтана допусна 12-та загуба в шампионата и остана на осмото място в подреждането.

Срещата започна равностойно, а Монтана успя да натрупа три точки аванс, които обаче бяха елиминирани при 13:13 след три последователни успешни атаки на Пламен Шекерджиев. Играта точка за точка продължи до 22:22, когато гостите реализираха две последователни точки, но Берое спаси двата геймбола с успешни атака и блок от Джеси Диленси. Домакините измъкнаха гейма след успешна блокада от Бранислав Ханушек и грешка в атака на Кристиян Вълчак - 27:25.

Във втория гейм Берое поддържаше разлика от две точки до 18:16, но четири последователни точки в полза на гостите обърнаха развоя. Домакините изравниха за 22:22 след успешни атаки от Велизар Чернокожев и Пламен Шекерджиев, който реализира ас за 24:23, а след успешна блокада на Мехди Бентахер Берое поведе с 2:0 гейма.

Монтана поведе с 8:5 в третия гейм, а след ас на Марк Михайлов отвори разлика от четири точки, които обаче веднага бяха стопени от Берое за 11:11. В средата на гейма волейболистите на Монтана допуснаха четири поредни грешки в атака, които доведоха до 20:16 в полза на домакините. В последните разигравания на срещата старозагорци успяха да запазят преднината си и имаха мачбол при 24:20. Победната точка дойде след успешна атака на Велизар Чернокожев и срещата приключи с 3:0 гейма в полза на Берое.

Най-резултатен за Берое бе Чернокожев, който реализира 19 точки, а за Монтана Кристиян Вълчак завърши с 18 точки.

В следващия кръг от Супер волей Берое гостува на Нефтохимик в Бургас. Срещата е насрочена за 7 март от 19:00 часа, а ден по-рано от 19:30 часа, Монтана приема пловдивския Локомотив Авиа.

В ранния мач от деня Локомотив Авиа се наложи над Дея спорт с 3:0 (25:22, 33:31, 27:25) гейма.

#ВК Берое #ВК Монтана

