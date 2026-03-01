Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на Марица Пловдив и главният мениджър на клуба Борис Халачев останаха доволни след успеха над ЦСКА.

ахметджан ершимшек никога подценяваме мачовете шампионата
Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек е категоричен, че отборът гледа сериозно на мачовете в шампионата, въпреки безпроблемните си победи.

В последното си домакинство шампионките се наложиха над ЦСКА с 3:0 гейма.

"Винаги нещо не ми харесва. Играхме добре в първия гейм. Във втория започнаха грешките. Не харесах блока ни и сервиса ни. Винаги говоря негативно, но видях позитивни неща и затова съм доволен и щастлив. Младите момичета играха добре и искам да им давам още шансове, защото на тренировки се представят много добре. Играха добре, след като им дадох шанс, което означава, че ще получат още шансове", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

След като спечелиха Купата на България, пловдивчанки крачат уверено към титлата.

"В Шампионска лига се играе различно, защото нивото е много високо. Всички знаят колко важни са мачовете там. Не съм доволен, че не излязохме от групите, но съм доволен от начина, по който играхме. Сега се фокусираме върху шампионата. След като спечелихме Купата, целим да спечели лигата. Ние никога не подценяваме мачовете от шампионата. Уважаваме всеки опонент и няма значение, колко пъти сме ги побеждавали. Стартираме всеки мач от нулата и трябва да го спечелим", допълни турчинът.

Вижте цялото интервю във видеото.

