Марица Пловдив постигна убедителен успех в домакинството на ЦСКА

Шампионът на България по волейбол за жени Марица Пловдив постигна 16-а поредна победа от началото на редовния сезон в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" се наложиха убедително с 3:0 (25:14, 25:20, 25:18) гейма като домакини на ЦСКА в дербито от 16-ия кръг на шампионата.

Така пловдивчанки, които вече си гарантираха първото място в класирането преди плейофите, водят в подреждането с пълен актив от 48 точки, с 10 повече от ЦПВК и Левски, които са с равни точки на втората позиция.

Шампионките взеха инициативата от самото начало на сблъсъка в зала "Строител" и започнаха да трупат преднина, достигнала 5 точки при 15:10. След това състезателките на Ахметджан Ершимшек нямаха затруднения и първият гейм завърши с блок-аут на Ива Дудова за 25:14.

Втората част започна с битка точка за точка и двата тима стояха близо в резултата до средата на гейма, когато гостите от столицата взеха крехка преднина от 17:15. Тогава обаче "жълто-сините" направиха серия от шест поредни спечелени разигравания и това се оказа ключовият момент за изхода от втората част, която също отиде на сметката на шампионките след 25:20.

Третият гейм се разви по сходен начин и след 15:13 Марица повиши значително нивото на представянето си, за да наложи волята си за крайното 25:18.

В следващия си мач, който ще е предпоследен от редовния сезон, "жълто-сините" гостуват на тима на ЦПВК. Двубоят е на 8 март (неделя) от 17:00 часа в столицата.