Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Повдивчани спечелиха убедително домакинството си на бургазлии.

Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив Авиа записа 15-а победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на България и продължава борбата с шампиона Левски за първата позиция преди плейофите в шампионата. "Черно-белите" се наложиха с 3:0 (25:22, 33:31, 27:25) гейма като домакини на Дея спорт в среща от 19-ия кръг на първенството и така се изравниха със "сините" на първото място в класирането с по 43 точки, но пловдивският тим е с по-добро геймово съотношение.

В спортната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Локомотив и Дея спорт изиграха оспорван двубой, в който възпитаниците на Найден Найденов показаха по-голяма концентрация в заключителните моменти на геймовете и измъкнаха чист успех.

В първата част домакините отвориха разлика от 3 точки след 15:15 в средата на гейма и успяха да я задържат, за да го затворят с 25:23.

Вторият гейм се оказа изключително драматичен. В него "черно-белите" изпуснаха ранен аванс от 7:3, след което заличиха изоставане от 17:20 и в решаващите точки в края спасиха пет възможности пред Дея спорт за изравняване на резултата преди да вземат частта с 33:31.

Третият гейм също се разви равностойно с битка точка за точка и трябваше да се реши с допълнителни разигравания след 25:25, когато два поредни аса на Кристиян Алексов донесоха победата на Локомотив - 27:25.

Най-резултатен за успеха на пловдивският тим стана капитанът Тодор Вълчев с 19 точки, а Жулиен Георгиев добави 16. За гостите от Бургас Валентин Братоев реализира 21 точки, но те не се оказаха достатъчни за отбора на Дея Спорт, който остава с 27 точки на шестата позиция в подреждането.

