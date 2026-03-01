БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Разпределителката на ЦСКА отчете напредъка в играта на блок и вярва в потенциала на младия тим

полина нейкова сме концентрирани можем бъдем конкурентоспособни марица
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Разпределителката на ЦСКА Полина Нейкова заяви, че отборът ѝ е показал характер във втория гейм срещу Марица, въпреки поражението с 0:3 в Пловдив от НВЛ за жени и подчерта, че "червените“ имат потенциал да бъдат конкурентоспособни на шампионките.

"Като изключим първия гейм, и двата отбора направихме изключително много грешки на сервис. Във втория гейм може би си повярвахме повече, направихме няколко блока. Може би и Марица ни подцени в даден момент, но ако играем добре и сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни“, коментира Нейкова след срещата.

Тя потвърди, че през седмицата тимът е работил целенасочено върху играта на блок - елемент, в който ЦСКА действително е успял да затрудни съперника в определени моменти.

"Тренирахме цяла седмица точно това. Имаме още много резерви – в сервис, в посрещане, в атака. Отборът е много млад, аз съм от по-опитните, но с много работа вярвам, че нещата ще се получат“, добави разпределителката.

По отношение на целите до края на сезона Нейкова заяви, че амбицията на тима е била да подобри представянето си спрямо миналата година.

"Искахме да сме втори или трети. В момента сме четвърти, но нищо не е загубено. Ако стигнем до полуфинал срещу Марица, ще бъде трудно, но трябва да играем всеки мач все по-добре“, завърши тя.

Гледайте цялото интервю с разпределителката на ЦСКА във видеото!

#Милена Нейкова #НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Български волейбол

Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит
Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит
Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт
Чете се за: 02:00 мин.
Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България
Чете се за: 01:07 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш
Чете се за: 01:37 мин.
Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата
Чете се за: 01:50 мин.
Марица Пловдив постигна убедителен успех в домакинството на ЦСКА Марица Пловдив постигна убедителен успех в домакинството на ЦСКА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ