20 волейболистки са загинали при удар от израелска ракета в Иран

Удар по фитнес зала в южен Иран е убила 20 волейболистки, както и техните треньори, съобщи иранският телевизионен канал Al Mayadeen на 28 февруари.

"20 волейболистки загинаха в резултат на израелска агресия, насочена срещу спортна зала в град Ламерд, в провинция Фар", съобщава телевизионният канал, позовавайки се на данни от местните власти.

Според информационната агенция IRIB по време на атаката в сградата е имало деца. Агенция Ташим уточнява, че ударът е засегнал още четири съоръжения в града.

Съобщава се за смъртта на повече от 200 души при израелски и американски удари срещу Иран, докато 747 жители са ранени.

От Международната федерация по волейбол излязоха с позиция, в която изразиха притеснението си за случващото се в региона.

"FIVB е шокирана и изключително обезпокоена от новината, че млади волейболистки в Иран са били убити във влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток и по-широкия регион. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на засегнатите семейства и на всички засегнати от тази разгръщаща се криза.

Освен това, десетки хиляди от нашето огромно волейболно семейство в региона са разселени и са изправени пред много несигурно бъдеще. Фокусът на FIVB сега е да гарантира безопасността на всички волейболисти, треньори, персонал и доброволци, базирани в региона или посещаващи го, и които сега са засегнати от конфликта.

FIVB е създала работна група, специално предназначена да ускори тази хуманитарна работа в реално време, като работи с правителства, неправителствени организации и други съответни организации. FIVB силно вярва във важността на сътрудничеството, диалога, мира и солидарността. В съответствие с тези ценности, FIVB призовава международната общност да помогне за деескалация и търсене на мирно решение", се казва в позицията.