Симеон Николов и Локомотив Нововосибирск спечелиха срещу Ярославич в мач от Суперлигата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Българският рапределител и компания се затрудниха единствено във втория гейм.

ВК Локомотив Новосибирск, Симеон Николов
Снимка: bgvolleyball.com
Тимът на Локомотив Новосибирск с националния разпределител Симеон Николов в състава победи Ярославич с 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в мач от 15-ия кръг на руската Суперлига. Това стана два дни, след като тимът на Пламен Константинов загуби финала за Суперкупата на Русия от Зенит Казан с 1:3.

Благодарение на успеха си Локомотив се изкачи на второ място в класирането с 36 точки, като има само една по-малко от лидера Зенит Казан и изпревари Динамо Москва, който обаче има двубой по-малко.

Локомотив имаше проблем срещу домакините само във втория гейм, който съперникът успя да измъкне в края и да изравни временно резултата.

Това бе последен мач за тима на треньора Пламен Константинов за календарната 2025 година, а следващата среща ще бъде домакинство на Кузбас Кемерево на 4 януари.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

