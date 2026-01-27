БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

България научи съперниците си във волейболната Лига на нациите

Чете се за: 01:02 мин.
Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще започне участието си в силния турнир в Бразилия.

2025 годината волейболът обедини българия
Слушай новината

Мъжкият национален отбор по волейбол на България научи съперниците си и градовете в Лигата на нациите през лятото, които бяха обявени от организаторите.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини ще започне участието си в силния турнир в бразилската столица Бразилия между 10 и 14 юни, където групата е съставена от домакините от Бразилия, Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Тежка група очаква България и във втората седмица на турнира, като тимът ни ще играе в словенската столица Любляна между 24 и 28 юни редом до домакина Словения, световния шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна.

Между 14 и 19 юли България на Бленджини ще мери сили в американския град Чикаго в компанията на САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите са между 29 юли и 2 август в китайския град Нинбо.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Джанлоренцо Бленджини #Национален отбор на България по волейбол за мъже

