Спортните събития, които бележат 2026 година

През 2026 г. ще се проведат два от най-големите спортни форума в света - Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Зимните олимпийски игри

Игрите в Италия ще се състоят от 6 до 22 февруари 2026 г. Курортът Кортина д'Ампецо е бил домакин на Зимни олимпийски игри през 1956 г., които са първите излъчвани на живо по телевизията в осем европейски държави. Така през февруари 2026 година, Кортина ще отбележи завръщането на олимпийския огън след точно 70 години.

Церемонията по откриването ще се проведе на 6 февруари на легендарния стадион "Сан Сиро"

в Милано. За пръв път в историята ще има два олимпийски огъня. Основният ще бъде запален именно на "Сан Сиро", а вторият ще гори в Кортина д'Ампецо на площада "Пиаца Дибона", символизирайки обединението на градската и планинската част на Игрите. Преди церемонията, олимпийският огън ще измине 12 000 км в Италия, носен от над 10 000 души.

Стадионът, който е дом на футболните гиганти Милан и Интер ще отпразнува своята 100-годишнина точно през 2026 г. Очаква се на трибуните да присъстват около 60 000 зрители. Американската певица Марая Кери е една от големите музикални икони, които ще участват в церемонията по откриването. Също така домакините са планирали и специален трибют към покойния италиански моден дизайнер Джорджо Армани.

Мондиал 2026

Второто най-голямо събитие през новата 2026 година е световно първенство по футбол. То ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Ще се изиграят общо 104 мача в рамките на 39 дни. Това ще бъде първото първенство с 48 отбора. Тимовете ще бъдат разпределени в 12 групи. Откриването ще е на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а първият мач противопоставя домакина срещу Южна Африка. Финалът ще се играе на „Метлайф Стейдиъм“ в Ню Джърси.

Предлагаме ви календар на някои от най-значимите спортни събития през 2026 г. по месеци



Януари:

3 – 17 януари: Рали Дакар, Саудитска Арабия

18 януари – 1 февруари: Тенис турнир от Големия шлем Australian Open, Мелбърн

15 януари – 1 февруари: Европейско първенство по хандбал за мъже, Дания, Швеция и Норвегия

16 – 18 януари: Европейско първенство по шорттрек, Нидерландия

20 януари – 7 февруари: Европейско първенство по футзал, Латвия и Литва

Продължават състезанията в алпийските ски, ски бягане, сноуборд, ски скок, биатлон

Февруари:

6 – 22 февруари: Зимни олимпийски игри, Милано/Кортина, Италия

7 февруари – 8 март: Световно първенство по крикет T20 (мъже), Индия и Шри Ланка

8 февруари: Super Bowl LX, Санта Клара, САЩ

16 – 21 февруари: Европейско първенство по стрелба с лък в зала, Пловдив, България

Март:

5 - 7 март: Световно първенство по бейзбол, САЩ, Япония и Пуерто Рико

6 – 8 март: Формула 1 - Гран При на Австралия

6 – 15 март: Зимни параолимпийски игри, Италия

13 – 15 март: Формула 1 - Гран При на Китай

13 - 15 март: Световно първенство по шорттрек, Монреал, Канада

15 – 22 март: Световно първенство по кърлинг (жени), Южна Корея

20 – 22 март: Световно първенство по лека атлетика в зала, Торун, Полша

24 - 29 март: Световно първенство по фигурно пързаляне, Прага, Чехия

27 – 29 март: Формула 1 - Гран При на Япония

28 – 30 март: Световна купа по художествена гимнастика, София, България

Април:

6 – 12 април: Световно първенство по хокей на лед (Дивизия II B), София, България

10 – 12 април: Формула 1 - Гран При на Бахрейн

17 – 19 април: Формула 1 - Гран При на Саудитска Арабия

18 април - 4 май: Световно първенство по снукър, Шефилд, Великобритания

Европейско първенство по вдигане на тежести, Кишинев, Молдова

Май:

1 – 3 май: Формула 1 - Гран При на Маями, Маями

7 – 10 май: Световна купа по спортна гимнастика, Варна, България

8 - 31 май: Джиро д'Италия - обиколката ще стартира от България

13 - 24 май: Европейско първенство по спортна гимнастика, Будапеща, Унгария

24 май – 7 юни: Тенис турнир от Големия шлем Ролан Гарос, Париж, Франция

20 май: Финал на Лига Европа, Истанбул, Турция

22 – 24 май: Формула 1 - Гран При на Канада (Монреал)

27 май: Финал на Лига на конференциите, Лайпциг, Германия

27 – 31 май: Европейско първенство по художествена гимнастика, Варна, България

30 май: Финал на Шампионската лига по футбол, Будапеща, Унгария

Юни:

5 – 7 юни: Формула 1 - Гран При на Монако (Монте Карло)

11 юни – 19 юли: Световно първенство по футбол, САЩ, Канада и Мексико

12 – 14 юни: Формула 1 - Гран При на Барселона (Барселона)

12 юни – 5 юли: Световно първенство по крикет T20 (жени), Англия

19 -26 юни: Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, София, България

26 – 28 юни: Формула 1 - Гран При на Австрия (Шпилберг)

29 юни – 12 юли: Тенис турнир от Големия шлем Уимбълдън, Великобритания

Юли:

4 - 26 юли: Тур дьо Франс 2026



3 – 5 юли: Формула 1 - Гран При на Великобритания (Силвърстоун)

17 – 19 юли: Формула 1 - Гран При на Белгия (Спа)

23 юли - 2 август: Игрите на Британската общност, Глазгоу, Шотландия

24 – 26 юли: Формула 1 - Гран При на Унгария (Хунгароринг)

Август:

31 юли – 16 август: Европейско първенство по водни спортове (вкл. плуване - голям басейн), Париж, Франция

10 – 16 август: Европейско първенство по лека атлетика, Бирмингам, Великобритания

12 -16 август: Световно първенство по художествена гимнастика, Франкфурт, Германия

12 август: Финал за Суперкупата на УЕФА, Залцбург, Австрия

17 – 23 август: Световно първенство по бадминтон, Индия

21 – 23 август: Формула 1 - Гран При на Нидерландия (Зандвоорт)

24 - 30 август: Световно първенство по гребане, Амстердам, Нидерландия

31 август – 13 септември: Тенис турнир от Големия шлем US Open, САЩ

Световно първенство по волейбол за жени, Тайланд

Септември:

4 – 6 септември: Формула 1 - Гран При на Италия (Монца)

4 – 13 септември: Световно първенство по баскетбол за жени, Германия

4 - 20 септември: Европейско първенство по волейбол за жени, Чехия, Турция, Азербайджан и Швеция

11 – 13 септември: Формула 1 - Гран При на Мадрид (Мадрид)

9 – 26 септември: Европейско първенство по волейбол за мъже, България, Италия, Финландия и Румъния

15 - 26 септември: Европейско първенство по бокс (мъже и жени), София, България

24 – 26 септември: Формула 1 - Гран При на Азербайджан (Баку)

Октомври:

9 – 11 октомври: Формула 1 - Гран При на Сингапур

11 – 18 октомври: Европейско индивидуално първенство по тенис на маса, Любляна, Словения

15 октомври - 15 ноември: Световно първенство по ръгби, Австралия и Нова Гвинея

17 - 25 октомври: Световното първенство по спортна гимнастика, Ротердам, Нидерландия

23 – 25 октомври: Формула 1 - Гран При на САЩ, Остин

24 - 01 ноември: Световно първенство по борба, Бахрейн

30 октомври – 1 ноември: Гран При на Мексико, Мексико Сити

Стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини, биатлон и ски скокове

Ноември:

31 октомври - 13 ноември: Четвърти летни младежки олимпийски игри, Дакар, Сенегал.

1 ноември 2026 г. Формула 1 - Гран При на Бразилия (Сао Пауло)

7 – 14 ноември: Финали на WTA (тенис), Рияд, Саудитска Арабия

15 – 22 ноември: Финали на ATP (тенис) в Торино, Италия

24 – 29 ноември: Финали на отборния тенис турнир за Купа Дейвис, Болоня, Италия

19 - 21 ноември: Гран При на Лас Вегас (САЩ)

27 - 29 ноември: Гран При на Катар (Лусаил)

Стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини, биатлон и ски скокове

Световно първенство по вдигане на тежести, Нингбо, Китай

Декември:

1 – 6 декември: Световното първенство по плуване в малък басейн (25 метра) в Пекин, Китай

3 – 20 декември: Европейско първенство по хандбал за жени в Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Турция

6 декември: Формула 1 – Гран При на Абу Даби

8 – 13 декември: Европейско първенство по плуване в малък басейн (25 м), Любляна, Словения

13 декември: Европейско първенство по крос кънтри, Белград, Сърбия

Стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини, биатлон и ски скокове