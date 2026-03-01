Най-добрият е изгонен!

Футболът предлага всякакви аномалии. В Англия са влюбени в странните статистически данни и истории и колегите от The Guardian са си направили труда да проверят следния сложен, футболен казус: има ли играчи, които са били избирани за номер 1 в даден мач, в който обаче са получили и червен картон. Сами разбирате, че преждевременното отстраняване от игра по-скоро те праща в графата с провинилите се състезатели и едва ли някой би предположил, че ще ти връчат импровизирания приз за „играч на мача“. Интересното е, че всъщност историята помни доста подобни случки.

Започваме с любимия ми Нюкасъл и една от звездите на „свраките“ Антъни Гордън. През 2024 атакуващият футболист изиграва забележителен двубой срещу Уест Хем. Коментаторите на TNT дори вече провъзгласяват англичанина за най-заслужилия да бъде определен за играч на мача, но в същата секунда, в която развиват теорията си, Гордън получава втори жълт картон, защото необмислено разкарва топката. Може би един от резервните състезатели – Харви Барнс, който бележи два от головете за победата с 4:3, също е имал претенции за наградата, но не я получава.

И за още една среща, приключила при резултат 4:3. Говорим за великата победа на Манчестър Юнайтед срещу големия съперник Ливърпул в турнира за Купата на футболната асоциация. В последните секунди на срещата Амад Диало бележи победното попадение, което хвърля в екстаз трибуните в Театъра на мечтите. Само че феновете не са единствените, които губят разсъдъка си при гола. Футболистът от Кот д‘Ивоар дава път на емоциите си и разкъсва фланелката си от радост, което му осигурява и втори жълт картон. Диало е изгонен, но това не пречи да бъде определен за най-добър в епичния дуел между големите съперници на Острова.

Магията на ФА Къп продължава в пълния й блясък. Връщаме лентата до 2006, когато във втория кръг на турнира Лий Стийл вкарва два гола за Честър срещу Бери, а двубоят приключва без победител – 2:2. При второто си попадение Стийл се хвърля в трибуните да празнува, което означава, че е изгонен от игра. Това обаче не отнема от постигнатото по-рано в срещата и той става играч номер 1 срещата. В онези години ремито означава, че ще има преиграване и скоро след това неговият Честър губи отвения мач ... но не отпада от надпреварата, защото в Англия разбират, че Бери е използвал неправомерно играч без картотека и присъждат служебна победа за Стийл и неговите съотборници. В следващия кръг на ФА Къп тимът играе с Ипсуич и се представя толкова достойно, че „трактористите“ купуват Джонатан Уолтърс за 100 хиляди паунда. Казах ви – магията на турнира за Купата на футболната асоциация.

Женският футбол също предлага подобни парадокси. И пак пример с „червените дяволи“. Сестрата на Рийс Джеймс – Лоурън – е изгонена за два жълти картона, разстоянието между които е доста кратко в края на срещата между нейния Манчестър Юнайтед и Тотнъм през октомври 2019. Юнайтед печели с 3:0, а коментаторите на ББС гордо обявяват Джеймс за най-добрата състезателка на терена без да знаят, че й предстои да бъде изгонена от игрището за две сходни, груби нарушения.