Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина

Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида направиха изключително представяне на Игрите в Милано/Кортина. На родна земя трите звезди на италианския спорт озариха най-големия спортен форум и намериха място не само в олимпийската история на родината си, но и на света.

Ариана Фонтана: Мис Олимпийски игри

Ариана Фонтана окончателно затвърди доминацията си в шорттрека, след като стана едва втората спортистка в историята на Игрите, спечелила медал в шест поредни издания, след друг италианец - Армин Цьогелер.

Фонтана откри колекцията си от отличия в Торино 2006, когато беше на 15 години и завърши изключителната си кариера на къса писта с още три медала (злато в смесената щафета, сребро в женската щафета и сребро на 500 м.), с което общият ѝ брой достигна 14. Това постижение я прави втората най-успешна спортистка в историята на Зимните игри (след норвежката Марит Бьорген с 15 подиума).

Федерика Бриньоне: Завръщането на века - История, достойна за филм, а защо не и за "Оскар".

Със заслепителната си усмивка Федерика Бриньоне озари пистите след тежката контузия, която получи на италианското първенство миналия април. Тя се присъедини към отбора на Италия в последния момент, записвайки първо участие в старт от Световната купа едва на 20 януари в Кронплац.

На домашните игри, италианката, двукратна носителка на Големия кристален глобус постигна немислим до преди месец двоен успех. 35-годишната Бриньоне спечели златните отличия в супергигантския слалом и в гигантския слалом, прибавяйки към колекцията си това, което й липсваше - олимпийската титла. А на домашните игри тя дори успя да спечели две!

Франческа Лолобриджида: Mamma mia!

След първия си златен медал на 3000 метра в кънки бягането, спечелен на 35-ия ѝ рожден ден (7 февруари), Джина Лолобриджида отиде да целуне малкото си момченце, родено година след Олимпийските игри в Пекин, където вече беше спечелила два медала - сребро и бронз. Предвид трудния й сезон за Световната купа, към нея нямаше големи очаквания на Игрите.

Но тя не само взе златото на 3000 м. с нов олимпийски рекорд, за да стане първата италианка с титла в кънки бягането, но и добави още едно пет дни по-късно. Лолобриджида удвои спечелените си медали, триумфирайки и на 5000 метра и стана най-успешната състезателка на Италия в този спорт.