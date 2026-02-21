БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Трите звезди надхвърлиха очакванията на всички и покориха Зимните олимпийски игри на родна земя.

ариана фонтана федерика бриньоне франческа лолобриджида озариха игрите милано кортина
Слушай новината

Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида направиха изключително представяне на Игрите в Милано/Кортина. На родна земя трите звезди на италианския спорт озариха най-големия спортен форум и намериха място не само в олимпийската история на родината си, но и на света.

Ариана Фонтана: Мис Олимпийски игри

Ариана Фонтана окончателно затвърди доминацията си в шорттрека, след като стана едва втората спортистка в историята на Игрите, спечелила медал в шест поредни издания, след друг италианец - Армин Цьогелер.

Фонтана откри колекцията си от отличия в Торино 2006, когато беше на 15 години и завърши изключителната си кариера на къса писта с още три медала (злато в смесената щафета, сребро в женската щафета и сребро на 500 м.), с което общият ѝ брой достигна 14. Това постижение я прави втората най-успешна спортистка в историята на Зимните игри (след норвежката Марит Бьорген с 15 подиума).

Федерика Бриньоне: Завръщането на века - История, достойна за филм, а защо не и за "Оскар".

Със заслепителната си усмивка Федерика Бриньоне озари пистите след тежката контузия, която получи на италианското първенство миналия април. Тя се присъедини към отбора на Италия в последния момент, записвайки първо участие в старт от Световната купа едва на 20 януари в Кронплац.

На домашните игри, италианката, двукратна носителка на Големия кристален глобус постигна немислим до преди месец двоен успех. 35-годишната Бриньоне спечели златните отличия в супергигантския слалом и в гигантския слалом, прибавяйки към колекцията си това, което й липсваше - олимпийската титла. А на домашните игри тя дори успя да спечели две!

Франческа Лолобриджида: Mamma mia!

След първия си златен медал на 3000 метра в кънки бягането, спечелен на 35-ия ѝ рожден ден (7 февруари), Джина Лолобриджида отиде да целуне малкото си момченце, родено година след Олимпийските игри в Пекин, където вече беше спечелила два медала - сребро и бронз. Предвид трудния й сезон за Световната купа, към нея нямаше големи очаквания на Игрите.

Но тя не само взе златото на 3000 м. с нов олимпийски рекорд, за да стане първата италианка с титла в кънки бягането, но и добави още едно пет дни по-късно. Лолобриджида удвои спечелените си медали, триумфирайки и на 5000 метра и стана най-успешната състезателка на Италия в този спорт.

#Ариана Фонтана #Федерика Бриньоне #Джина Лолобриджида

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
3
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Milano Cortina 2026

Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026 Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:05 мин.
Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове
Чете се за: 01:40 мин.
Линдзи Вон претърпя пета операция Линдзи Вон претърпя пета операция
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ