Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Стела Янчовичина завърши 16-а в слалома на Паралимпийските игри

Българката стигна до 16-ото място и в гигантския слалом.

Стела Янчовичина
Снимка: Startphoto.bg
Българската скиорка Стела Янчовичина се класира на 16-о място в женския слалом на Паралимпийските игри, който се състоя в Кортина д'Ампецо. Българката завърши с време 2:08.42 минути от двата манша. Тя бе 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция напред след второто.

Янчовичина завърши 16-а и в гигантския слалом преди два дни.

Шампионка в дисциплината стана рускинята Варвара Ворончинхина, която бе над всички с общо време 1:26.95 минута. Това е втори златен медал на Параолимпийските игри за нея, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Ворончинхина спечели сребро на спускането и бронз в гигантския слалом.

Втора остана китайката Вънцзин Чжу, която остана на 1.49 секунда зад рускинята. Бронзовият медал остана за канадката Микаела Гослин.

За Янчовичина това бе първо участие на Паралимпийски игри.
