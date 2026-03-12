БНТ
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
14:50, 12.03.2026
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
10:56, 12.03.2026
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
09:03, 12.03.2026
Чете се за: 02:32 мин.
Зимни Паралимпийски игри: Стела Янчовичина (ГАЛЕРИЯ)
Снимка: Startphoto.bg
Снимки: Startphoto.bg.
#Зимни паралимпийски игри
#Стела Янчовичина
#Милано/Кортина 2026
ТОП 24
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
4
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Най-четени
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още от: Milano Cortina 2026
Стела Янчовичина завърши 17-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри
С церемония в "Арена ди Верона“ откриха Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина
23:30, 06.03.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Стела Янчовичина ще представя България на паралимпийски игри
18:45, 06.03.2026
Чете се за: 01:17 мин.
Иран няма да участва на Зимните паралимпийски игри
17:25, 06.03.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Конфликтът в Близкия изток засяга пристигащите на Паралимпийските игри в Милано-Кортина
19:15, 02.03.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него
10:11, 02.03.2026
Чете се за: 01:47 мин.
Водещи новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса...
14:51, 12.03.2026
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
16:59, 12.03.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция
11:41, 12.03.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспрот в общините ще получат 5% увеличение на заплатите
17:48, 12.03.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в...
13:50, 12.03.2026
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
11:41, 12.03.2026
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
11:36, 12.03.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
17:20, 12.03.2026
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
