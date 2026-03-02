Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

Легендата в алпийските ски Линдзи Вон отправи емоционално послание към своите фенове в социалните мрежи, след като в последните месеци премина през сериозни изпитания както на пистата, така и извън нея.

41-годишната американка скъса кръстна връзка, а впоследствие претърпя тежко падане по време на Олимпийските игри в Милано/Кортина. След няколко операции Вон вече се възстановява у дома.

"Дом, сладък дом. Чувствам се добре да спя в собственото си легло... но да вляза през входната врата без Лео да ме поздрави, както винаги, беше много тежка реалност. Реалност, с която трябваше да се справя. Заедно с много други тежки реалности, които лежат пред мен, докато продължавам напред...“, написа тя в профила си във Фейсбук.

Американката подчерта, че в момента основният ѝ приоритет е възстановяването.

"Сега съм фокусирана върху терапията и оздравяването. Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него, както винаги правя. Ще отделя време за себе си. Ще ви държа в течение, когато мога, но в момента фокусът ми е върху грижата за себе си. Както винаги, благодаря ви за любовта и подкрепата“, допълва Вон.

Една от най-успешните състезателки в историята на скоростните дисциплини в алпийските ски отново показа характер и решимост в труден момент от кариерата и личния си живот.