БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Американската ски легенда благодари за подкрепата и се фокусира върху възстановяването след тежките контузии

линдзи вон трудно болезнено пътуване влагам цялата енергия
Слушай новината

Легендата в алпийските ски Линдзи Вон отправи емоционално послание към своите фенове в социалните мрежи, след като в последните месеци премина през сериозни изпитания както на пистата, така и извън нея.

41-годишната американка скъса кръстна връзка, а впоследствие претърпя тежко падане по време на Олимпийските игри в Милано/Кортина. След няколко операции Вон вече се възстановява у дома.

"Дом, сладък дом. Чувствам се добре да спя в собственото си легло... но да вляза през входната врата без Лео да ме поздрави, както винаги, беше много тежка реалност. Реалност, с която трябваше да се справя. Заедно с много други тежки реалности, които лежат пред мен, докато продължавам напред...“, написа тя в профила си във Фейсбук.

Американката подчерта, че в момента основният ѝ приоритет е възстановяването.

"Сега съм фокусирана върху терапията и оздравяването. Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него, както винаги правя. Ще отделя време за себе си. Ще ви държа в течение, когато мога, но в момента фокусът ми е върху грижата за себе си. Както винаги, благодаря ви за любовта и подкрепата“, допълва Вон.

Една от най-успешните състезателки в историята на скоростните дисциплини в алпийските ски отново показа характер и решимост в труден момент от кариерата и личния си живот.

#ски #Линдзи Вон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Milano Cortina 2026

Конфликтът в Близкия изток засяга пристигащите на Паралимпийските игри в Милано-Кортина
Конфликтът в Близкия изток засяга пристигащите на Паралимпийските игри в Милано-Кортина
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.
Лора Христова: Олимпийският бронз е скок за целия български биатлон Лора Христова: Олимпийският бронз е скок за целия български биатлон
Чете се за: 04:07 мин.
Стела Янчовичина заминава за Игрите в Милано/Кортина в неделя Стела Янчовичина заминава за Игрите в Милано/Кортина в неделя
Чете се за: 00:30 мин.
Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:52 мин.
Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ